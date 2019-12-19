2019-12-19T05:46:47+03:00
Происшествия

В Хабаровске началась новая волна лжеминирований

На этот раз электронные террористы начали с детских садов
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске началась новая волна лжеминированийВ Хабаровске началась новая волна лжеминированийФото: Олег ЗОЛОТО
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Родительские чаты в мессенджерах снова переполняются тревожными сообщениями – сады «минируют», детей эвакуируют на улицу, тех, кто может, просят забрать своих отпрысков домой. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, как сообщают свидетели происшествия, начали приходить примерно в 10 утра по местному времени.

- Пока известно о 47 заминированных дошкольных учреждениях Хабаровска, это 54 здания. Детей выводят из садиков и переводят в другие теплые помещения, чтобы переждать, пока специальные службы проверяют здание. За каждым детским садом закреплено какое-нибудь социальное учреждение специально для таких случаев, именно туда детей и переводят. Уже проверен детский сад №199, детей туда вернули, идет работа по другим объектам, сами понимаете - дело это не быстрое, надо приехать, все осмотреть и проверить, - сообщили в администрации города Хабаровска.

Всего в краевом центре 85 муниципальных детских дошкольных учреждений, получается, что волна лжеминирования захлестнула почти половину всех садиков. Сообщения приходят на адреса садиков по электронной почте – почерк знакомый, так же недавно «минировали» школы и торговые центры по всему Дальнему Востоку.

Появились сообщения о «минировании» детских садов у наших соседей в Еврейской автономной области – угрозы так же приходят на электронный адрес. «Террористы» не сообщают о своих требованиях и о том, зачем проводят такие акции. Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют. Родители, узнав о минировании и эвакуации, отпрашиваются с работы, чтобы забрать детей. «КП» в Хабаровске» продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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