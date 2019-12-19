В Комсомольске-на-Амуре «заминировали» 25 детских садов

Как и в Хабаровске, во втором по численности городе Хабаровского края Комсомольске-на-Амуре началась атака электронных террористов на детские сады. Также утром в дошкольные учреждения города Юности стали приходить электронные письма, но не только, где-то был сделан автодозвон на телефоны учреждений. В угрозах сообщалось о заложенных в садах взрывных устройствах. Персонал учреждений отправил сигнал тревоги в правоохранительные органы и немедленно приступил к эвакуации детей. Дело это не быстрое – всех необходимо тепло одеть, поскольку сегодня в Комсомольске прохладно – температура доходит до - 22 градусов. На место выдвинулись специальные службы и взрывотехники.

- В Комсомольске заминировали 25 из 52 муниципальных детсадов. Один детсад уже проверен, ничего не обнаружено, детей вернули в учреждение. Родители либо сами едут за детьми, либо просят родственников. Забрали не всех детей, кто-то остался под присмотром воспитателей. Эвакуируют в ближайшую школу или другое соцучреждение – все, как предусмотрено планом, никто из детей на улице не мерз, - сообщил Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Так же о минировании детских садов сообщают в Еврейской автономной области и в других соседних регионах. Что касается Хабаровска, то, по пока официально неподтвержденной информации, эвакуировано из-за сообщения о заложенной бомбе управление образования администрации краевого центра.

Напомним, сейчас в столице Дальнего Востока «заминированы» 47 детских садов, один сад уже проверен, никаких взрывных устройств там так же не нашли. Родители массово забирают детей - кто домой, кто вынужден ехать с ребенком на работу.