2019-12-25T12:45:55+03:00
Спорт

В «СКА-Хабаровск» пополнение: на Дальний Восток возвращается Роман Мануйлов

Экс-игрок комсомольской «Смены» заключил контракт с хабаровским клубом на полтора года
Борис КОКУРИН
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В «СКА-Хабаровск» пополнение: на Дальний Восток возвращается Роман МануйловВ «СКА-Хабаровск» пополнение: на Дальний Восток возвращается Роман МануйловФото: Социальные сети
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Роман Мануйлов свой, коренной дальневосточник. Родился он в Комсомольске-на-Амуре 24 года назад, там же постигал азы футбола, а потом играл в местной «Смене». Амплуа спортсмена – правый защитник, рост метр восемьдесят сантиметров, ударная нога – правая.

- В своей родной команде Мануйлов выступал с 2012 по 2017 годы (113 матчей, 4 гола), успев стать победителем зоны «Восток» ПФЛ в сезоне 2015/2016 годов, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Сезон 2017/2018 годов Роман начал в пензенском «Зените», за который провел 16 матчей, после чего подписал контракт с «Томью». За два года в этом клубе защитник провёл 42 матча и забил 1 гол. В июле на матче «Луч» - «Томь», по данным InStat, Роман Мануйлов был признан лучшим игроком матча. Он набрал 298 баллов (86% точных передач, 10 выигранных единоборств из 12, 1 фол, 1 фол на нем). Как сообщают в хабаровском клубе, контракт с Мануйловым рассчитан на полтора года.

Болельщики хабаровского «СКА» в целом довольны укреплением защитной линии команды, по мнению фанатов клуба, это то, чего так не хватало «армейцам» в последнее время.

- Игрок основного состава в команде с хорошо поставленной обороной - как бы само за себя говорит, - пишут фанаты на официальной страничке хабаровского клуба.

Оценить новое приобретение клуба можно будет уже этой весной после того, как завершатся «зимние каникулы» в первенстве. На перерыв «СКА-Хабаровск» ушел на 8 месте турнирной таблицы с минимальным счетом, проиграв принципиальный матч с подмосковным «Чертаново». Сезон продолжится для «армейцев» 9 марта наступающего года игрой в Саранске с местной «Мордовией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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