«Открываю холодильник, а там…»: с московским блогером в Хабаровске случилась мистическая история

Перед новым годом блогер Дмитрий Шамов выложил в сеть небольшой отчет о поездке во Владивосток и Хабаровск. Парень в своем рассказе подчеркнул, что всю жизнь жил в Москве, а последние восемь с лишним лет в Японии. В Хабаровск его привело исключительно желание посмотреть, что же этот город из себя представляет. Увы, первое его впечатление оказалось, что называется «не очень».

- По сравнению с Владивостоком город старый, кажется, что здесь время замерло. В центре как-то поновее. Не обижайтесь, - делится своими мыслями Дмитрий. - Новый аэропорт красивый, современный, но все же маленький, если сравнивать с аэропортами, например, в японском городе Нарита, в Шереметьево или Домодедово.

Блогеру кажется, что больше внимания нужно уделять обустройству улиц, домов, возможно, сделать облицовку зданий, надо возводить новые центры. Кстати, Дмитрий подкинул еще одну идею для проработки местными властями. Оказывается, в Японии не все знают о существовании Хабаровска. Пока он искал информацию в интернете, особенно если делать это на японском языке, все время натыкался на одно и то же фото церкви. У него сложилось впечатление, что кроме этой церкви в Хабаровске ничего и нет. При этом он отметил, что про Владивосток японцы больше знают и чаще слышат.

«СОВОК СОВКОМ»

Отдельная история – это гостиница, в которой жил Дмитрий и которой он сразу дал определение: «Совок совком». К слову, именно в этой гостинице с ним и приключилась мистическая история. Но об этом позже, а до того постоялец привыкал к советскому дизайну, скрипучей кровати и картине, дополняющей интерьер. При этом визитер отметил, что в такой обстановке хорошо спалось, а еще ему понравился очень обходительный персонал. Поразило то, что одна из администраторов даже разговаривала на японском языке.

- Вечером пошли в ресторан, а он с виду прям столовка-столовкой. Ничего особого не ожидал, думал, что там просто наложат чего-нибудь в тарелку – картошки, котлету, но оказалось, что я ошибался. Блюда были нереально шикарные, как в лучших ресторанах, очень вкусно, красиво поданы. Ресторан как-то контрастировал на фоне отеля, - делится ощущениями Дмитрий.

МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Началось все с икры. Захотелось парню купить себе рыбного деликатеса, поэтому отправился он на рынок. Вместе с ним на шопинг отправились и японцы. Одной продавщице явно повезло – у нее купили различные виды красной икры, просто обогатили ее. Один японец приобрел восемь упаковок продукции, чтобы потом вручить ее разным людям. К слову, везучая продавщица даже попала в кадр, когда Дмитрий делал селфи.

Везучая продавщица даже попала в кадр, когда Дмитрий делал селфи ФОТО: кадр из видеоотчета Дмитрия Шамова

- Когда вернулся в отель, положил икру в холодильник, который до того момента был пустой. Когда нужно было улетать, 10 декабря, решил забрать деликатес. До этого я заглядывал в холодильник, проверял, что он лежит на месте. Когда в последний день решил забрать икру, открываю холодильник, а там… на икре лежит банан. Не знаю, откуда он взялся, просто на икре появился загадочный банан, - с улыбкой на лице рассказывает блогер.

Постоялец думал, что это своего рода комплимент, или может быть его дают всем уезжающим. Он спросил на ресепшене, но там тоже не смогли сказать, откуда взялся странный банан. Употребить его блогер не рискнул, мало ли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Very very small»: британский видеоблогер на весь мир рассказал о красотах Хабаровска и найденном маленьком Ленине

В начале августа этого года в Хабаровск наведался британский видеоблогер Джонни Тикл. На Дальний Восток европейца привело исключительно желание больше узнать о России. (подробности)