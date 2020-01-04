Закупка палаток для детского лагеря «Холдоми» прошла с нарушениями

Хабаровское Управление федеральной антимонопольной службы обнаружило нарушение Закона о защите конкуренции при проведении закупки палаток для детского оздоровительного лагеря «Холдоми». Действия участников торгов привели к ограничению конкуренции - сделала вывод специальная комиссия, изучив документы.

Напомню, изначально палатки были куплены в первой половине 2018 года под всероссийский молодежный форум «Амур», местом проведения которого выбрали базу отдыха «Холдоми». Как сообщил «КП» - Хабаровск» за несколько часов до ареста Максим Кузнецов, начальник детского лагеря «Холдоми», решение, какие именно палатки приобретать, принимало правительство Хабаровского края.

- Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов, - утверждал Максим Кузнецов.

Форум закончился, а палатки остались в ведении базы отдыха. Позже в них расселили детей, приехавших на отдых в лагерь «Холдоми». Тот самый, который полыхнул глубокой ночью 23 июля 2019 года. Огонь унес жизни четверых детей, пострадали еще несколько детей и сотрудников лагеря.

В конце июля 2019 года УФАС по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении правительства края, КГАУ «Дом молодежи», ООО «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман». Антимонопольная служба усмотрела в действиях сторон сговор, ограничивший свободную конкуренцию при проведении закупки.

И вот 31 декабря Хабаровский УФАС России вынес решение: в действиях участников закупки есть признаки нарушения статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Участие по делу в качестве ответчика «Дома молодежи» прекращено, а правительство Хабаровского края привлечено в качестве заинтересованного лица. Материалы переданы дальше по инстанциям, будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.