«Негорючие» палатки лопались, как огненные шары: начальник лагеря о пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае

ГОРИМ! ПОЖАР!

Всего пять минут потребовалось, чтобы наполненный ночными шорохами и детскими снами палаточный лагерь, в котором спали 189 мальчишек и девчонок, полыхнул и превратился в воняющее горелым пластиком пепелище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

В 2:34 в лагере раздались крики: «Горим! Пожар!» и к вспыхнувшей, как порох, палатке номер 16 побежали вожатые и охрана. Позвонили в МЧС.

Несколькими минутами позже пламя перекинулось на стоявшие рядом шатры. Сотрудники детского лагеря начали эвакуировать детей, поднимали, как есть - в трусах и пижамах, не давая обуться, босиком выпроваживали на улицу.

В 2:36 сгорело уже шесть палаток, огонь охватил остальные четырнадцать-пятнадцать. В 2:41 до приезда пожарных все было кончено. Одна девочка погибла на месте, трое подростков получили очень сильные ожоги, позднее они скончались в реанимационном отделении. Через пять минут прибыли пожарные расчеты и занялись тушением и локализацией пламени на территории лагеря. В 4:46 огонь был полностью ликвидирован.

В реанимации умер мальчик, который вернулся в горящую палатку, чтобы спасти своих друзей 00:00 00:00

Горно-лыжный комплекс «Холдоми» должен был стать одним из лучших курортов Дальнего ВостокаФото: Александра ШОПЕНКО

В соцсетях появились сообщения о том, что дети спали без присмотра, а вожатые, когда узнали о ЧП, бросились тушить имущество вместо того, чтобы заниматься эвакуацией детей. Начальник палаточного городка эту информацию опровергает.

- Вожатые тушением не занимались, тушили загоревшиеся палатки только сотрудники охраны, те, кто был с детьми, занимались эвакуацией, - рассказывает Максим Кузнецов, начальник детского палаточного лагеря. – Ко мне подбежал охранник и сказал: «Тушить бесполезно». Все полыхало. Сгорело очень быстро. Хорошо, что скорая помощь приехала даже раньше, чем пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721828" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском.

Именно палатки, точнее, материал, из которого они были сделаны, по мнению начальника лагеря, стали причиной жутких травм у детей.

- Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести, - делится Максим Кузнецов. – Это так называемые МЧС-овские палатки – «Памир -30», где жили дети, «Памир-10», где обитали вожатые. Мы купили их прямо на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

Лагерь, как говорят очевидца сгорел буквально за пять минутФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

На деле все оказалось несколько иначе, чем описывалось в паспорте. Малогорючие и тугоплавкие материалы занимались, как папиросная бумага.

- У меня сын спал в палатке №17 рядом с эпицентром пожара, он выскочил в трусах, бросив все вещи, и не успел пятнадцать метров вместе с вожатым пробежать, как палатка надулась и пыхнула огнем как гриб от ядерного взрыва. Столб огня поднялся на пятнадцать – двадцать метров. Практически все палатки таким образом сгорели. Если посмотреть сейчас пепелище, то следов от самих палаток нет – они все оплавились. Трое детей в тяжелом состоянии, одна девочка погибла, и главная причина в том, что палатки капали огнем, они просто не успели эвакуироваться. У детей, которых успели вывести, повреждений нет вообще. Мальчик, который находится в палатке с моим сыном, тоже сначала вышел на улицу, но вернулся за чемоданом. Палатка капала ему на голову, у него на голове как шлем из этого материала. Это было страшно.

Я НЕ Я, ПАЛАТКА НЕ МОЯ

Особенно начальника детского лагеря возмущает то, что сейчас все проверяющие органы делают вид, будто только сейчас узнали о существовании на территории горнолыжного курорта «Холдоми» палаточного лагеря. По его словам, буквально 10 – 12 июля МЧС именно здесь проводило учения по эвакуации.

Палатки выполненные из негорючих материалов вспыхнули как бумагаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Они именно из палаточного городка проводили эвакуацию, - возмущается Максим Кузнецов. – А сейчас от всего отказываются. Мало того, у меня есть запрос, датированный еще 2018 годом в ГО и ЧС с просьбой разъяснить требования текущего законодательства в отношении строящегося палаточного городка. И еще, как заявляли в минобразовании и правительстве края, что нет никаких разрешительных документов, я официально заявляю - они есть, их сейчас изъяли следователи. Мы получили на этот городок санэпидзаключение от Роспотребнадзора, получили экспертное заключение от Центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году провели все соответствующие исследования и экспертизы. Здесь были и сотрудники МЧС, и сотрудники ГО ЧС, и сотрудники госпожнадзора – кто только не приезжал. Они только за этот год провели две плановых проверки на территории лагеря, зная, что дети будут размещаться и в палатках. Говорят, что мы сказали, что палатки якобы для спортивных мероприятий. Но это чушь, какие спортивные мероприятия в палатках с кроватями и тумбочками? У нас шатры для образовательных зон расположены вообще в другом месте. В палатках, где жили дети, у нас водяное отопление – стоят батареи, тепловых пушек у нас нет - максимум, что могли использовать дети, это безопасные масляные обогреватели мощностью в киловатт. Так что в моем представлении причина пожара пока не установлена. Давайте дождемся экспертного заключения.

Тот самый документ в котором руководство уведомляет что на территории комплекса будет развернут палаточный городок. Фото предоставлено Максимом Кузнецовым

Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. По последним данным, директора палаточного городка Максима Кузнецова задержали, и сейчас он дает показания уже следственному комитету.

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