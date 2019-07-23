Количество пострадавших в пожаре на «Холдоми» увеличилось до 12 человек, из них пять – дети

Число пострадавших в пожаре в детском палаточном лагере на туристической базе «Холдоми» (Солнечный район Хабаровского края - прим.ред.) увеличилось до двенадцати человек.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, трое детей по-прежнему находятся в реанимации в больнице Солнечного, двое детей с отравлением угарным газом поступили в больницу в Комсомольске-на-Амуре. Их доставят сегодня с родителями в Хабаровск в детскую краевую больницу. Остальные семеро - взрослые, все на амбулаторном лечении. Еще одна девочка 2008 года рождения погибла во время пожара.

Врачам центральной районной больницы поселка Солнечный оказывают консультативную помощь коллеги со всей страны. В эти часы закончилось селекторное совещание с врачами Нижегородского ожогового центра. Сегодня же оттуда в Хабаровский край вылетает специалист, в Хабаровск он прибудет утром 24 июля. Из аэропорта его сразу доставят в Солнечный.

Напомним, палаточный лагерь в «Холдоми» сгорел сегодня ночью. На момент возгорания на территории туристического комплекса находились 250 детей, 189 из которых жили в палатках из ПВХ, где и произошел пожар, в результате которого погибла одиннадцатилетняя девочка. Еще трое отдыхающих в возрасте от 11 до 13 лет получили сильнейшие ожоги и госпитализированы в реанимационное отделение Центральной городской больницы поселка Солнечный. Медики оказывают им всю возможную помощь.