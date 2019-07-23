Горнолыжный комплекс на горе «Холдоми», что с языка местных народов переводится как «Кладовая сокровищ» открылся в 2004 году. Спустя два года на московских международных горнолыжных конгрессах он был признан «Лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока», в 2007 он этот статус получил повторно.

Через десять лет ГЛК «Холодоми» пережил второе рождение – решением правительства России комплекс как одну из площадок включили в ТОСЭР «Комсомольск» со всеми полагающимися преференциями – бюджетные инвестиции, инфраструктура «под ключ», новые линии электроснабжения, газопровод и блочно-модельная котельная, автодорога.

Предполагалось, что комплекс станет одним из лучших на Дальнем Востоке рассчитанный на 250 тысяч посетителей в год. Для этого инвесторы обещали вложить в развитие ГЛК около 2 миллиардов рублей, на эти деньги модернизировать и построить 42 километра горнолыжных трасс, канатную дорогу, трассы для багги, мотоциклов, пешеходные трекинговые и велосипедные маршруты. Обустроить кемпинговую зону, гостиничный и водно-оздоровительный комплексы и многое другое. «Холдоми» должен был окупиться в течении 15 лет.

Владельцем горно-лыжного комплекса, открытого а так же учредителем и соучредителем 12 коммерческих фирм занимающихся различными видами деятельности - от оптовой торговли различного вида топливом, включая авиационный бензин, до туристического бизнеса, является успешный дальневосточный бизнесмен Виталий Бурлаков. Предприниматель за свой инвестиционный туристический проект успел стать обладателем правительственной награды и премией в миллион рублей за достижения в области туризма. А «Холдоми» вошел в топ-10 лучших горно-лыжных комплексов страны.

Виталий Бурлаков сейчас находится на месте трагедии – в горнолыжном комплексе «Холдоми». Дает объяснения как же так получилось, что в комплексе, рассчитанном на проживание туристов в стационарных условиях, оказался целый палаточный лагерь, да еще и с детьми.

Экстрим сервис, или как в Хабаровском крае появился «Холдоми»Фото: Борис КОКУРИН

Кстати в группе комплекса в одной из социальных сетей до сих пор висит объявление предлагающее пользователям забронировать места в четвертой смене детского палаточного лагеря всего за 15 тысяч рублей.

Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. Как выяснили участники комиссии, по факту в корпусах на момент пожара находился 61 человек, а 189 жили в палатках из ПВХ, в которых могли быть установлены обогреватели.

Напомним, что пожар в "Холдоми" возник этой ночью и был окончательно потушен в 04.46 утра по местному времени. Пожарные прибыли через 10 минут, но за это время лагерь был уже уничтожен огнем. Сгорели 20 палаток из 26. Один ребенок погиб, трое находятся в реанимации.