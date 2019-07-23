Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Следственное управление по Хабаровскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Солнечном районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по двум статьям – ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.

По информации источника «КП», причиной пожара мог стать обогреватель. Официально причины пока еще не установлены. Отопительное оборудование вполне могло быть установлено в палатках: ночью 23 июля в Солнечном районе было +15...+16 (по данным сайта www.hmn.ru).

Напомним, поздней ночью 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере на туристической базе «Холдоми» начался пожар. По некоторым данным, в 2:50 ночи один из детей позвонил маме и сказал, что палатки горят. Оперативно потушить пожар не удалось, в огне погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей в тяжелом состоянии были перевезены в центральную районную больницу Солнечного района. Все трое, по информации минздрава, находятся в реанимации.

В СМИ прошла информация о том, что один ребенок скончался в реанимации. Однако заместитель главного врача в разговоре с корреспондентом «КП» - Хабаровск» не подтвердила эти сведения.

- Делаем все возможное, что от нас зависит, - сказала в телефонном разговоре с журналистом «Комсомолки» Анна Деревцова, заместитель главного врача центральной районной больницы Солнечного. - Ребята подключены к аппаратам ИВЛ, все необходимое для их лечения есть. Министр здравоохранения края все время здесь, родителей успокаиваем всем коллективом. Конечно, это большая трагедия, когда страдают дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

В правительстве Хабаровского края также опровергли информацию о гибели второго ребенка. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко добавила, что состояние всех детей тяжелое, врачи не дают оптимистичных прогнозов. По информации Хабаровского центра медицины катастроф, у двух ребят сто процентов ожогов тела, у третьего – 95 процентов. Перевозить их пока нельзя, слишком опасно.