В Хабаровском крае именами пилотов, погибших во время авиакатастрофы под Нельканом, назвали два воздушных судна

Торжественная церемония присвоения имен самолетам прошла в понедельник 9 января 2020 года. Как сообщают в краевом правительстве, воздушные суда, названные именами Игоря Шумакова и Александра Зуева, принадлежат региональной авиакомпании, выполняющей краевые рейсы - именно здесь работал погибший в авиакатастрофе под Нельканом экипаж.

- Сегодня девяностолетие гражданской авиации Дальнего Востока. И в этот день хотелось бы подчеркнуть, что мы помним и чествуем память одного из лучших экипажей Хабаровского края. Мы присваиваем двум воздушным судам имена Игоря Шумакова и Александра Зуева, чтобы они и дальше продолжали бороздить небо, - подчеркнул на церемонии Максим Прохоров, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства края.

В Хабаровском крае именами пилотов погибших во время авиакатастрофы под Нельканом назовут два воздушных суднаФото: Правительство Хабаровского края

Напомним, что авиакатастрофа, унесшая жизни шестерых человек, произошла 15 ноября 2017 года в Аяно-Майском районе вблизи небольшого поселка Нелькан. Около часу дня самолет Л-410, пилотируемый экипажем, в который входили Игорь Шумаков и Александр Зуев, начал заходить на посадку.

В Хабаровском крае именами пилотов погибших во время авиакатастрофы под Нельканом назовут два воздушных суднаФото: Правительство Хабаровского края

Очевидцы рассказывают, что неожиданно машина сделала резкий рывок в воздухе и рухнула в небольшой лесок перед аэродромом. Когда спасатели и аэродромные техники добежали до места катастрофы, выяснилось, что все взрослые, находившиеся на борту самолета, погибли. Чудом выжила только четырехлетняя девочка – Жасмина.

В Хабаровском крае именами пилотов погибших во время авиакатастрофы под Нельканом назовут два воздушных суднаФото: Комсомольская правда

Чудо оказалось возможным благодаря сопровождавшей ребенка педагогу-психологу местной школы Ольге Лапониковой, тщательно пристегнувшей маленькую Жасмину к креслу, а потом во время падения прикрывшую ребенка собой. Девочку накрыло спинкой предыдущего сидения, а тело учительницы предохранило от повреждений. За свой подвиг, по ходатайству жителей Нелькана, педагог посмертно была награждена медалью «За спасение погибавших».

Тем не менее ребенок сломал ногу и потом лечился в Хабаровске. Сейчас с Жасминой все в порядке - она выздоровела и даже не боится летать на самолетах. Тем более что другого способа попасть в Нелькан нет.

В Хабаровском крае именами пилотов погибших во время авиакатастрофы под Нельканом назовут два воздушных суднаФото: Комсомольская правда

Как выяснили следователи, летчики, пилотировавшие злосчастный Л-410, в авиапроисшествии не виноваты, напротив - они всеми силами старались предотвратить катастрофу. Несмотря на то, что это был один из самых опытных экипажей в «Хабаровских авиалиниях», сделать ничего не удалось.

По словам экспертов МАК, у самолета, заходившего на посадку, досрочно автоматически включился режим реверса одного из двигателей, то есть винт стал вращаться в обратную сторону. Скорость воздушного судна мгновенно упала, и оно камнем рухнуло вниз. Сейчас, как заявляет производитель подобных авиеток, дефект, приведший к гибели людей, устранен на всех судах подобного типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/628451" frameborder="0"></iframe> Девочка чудом выжила в крушении самолета.15 ноября, самолет Л-410, выполнявший регулярный рейс №463 по маршруту Хабаровск -Николаевск-на-Амуре, Нелькан, потерпел крушение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые фотографии с места авиакатастрофы в Хабаровском крае

Самолет Л-410 рухнул в двух километрах от аэропорта Нелькана (читайте также..)

«Что произошло с самолетом, пока только догадываемся» - родственник погибших об авиакатострофе в Нелькане

Корреспонденты «КП» - Хабаровск связались с Сергеем Лапонниковым, потерявшим в крушении самолета мать и невестку (читать далее ..)

Прокуратура проверит квалификацию пилотов, управлявших разбившимся в Нелькане самолетом

Правоохранители также проинспектируют аэропорты прилета и вылета (читать далее...)

В Хабаровском крае 16 ноября объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Семьям погибших и пострадавшей девочки окажут материальную помощь (читать далее...)

Следственный комитет России озвучил версии причин крушения самолета в Хабаровском крае

По предварительной информации, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности самолета, ошибки пилотирования и неблагоприятных погодных условий (читать далее..).

Выжила чудом

Хирург о выжившей в авиакатастрофе Жасмине Леонтьевой: Девочка родилась в рубашке. То, что она выжила - чудо! Трехлетнюю пассажирку, завернутую в одеяло на руках переносили с борта МЧС в реанимобиль (подробности).