«Он не замерз!»: мать погибшего в Хабаровском крае ребенка надеется, что следствие выяснит, от чего умер малыш

По социальным сетям Хабаровского края распространяется заявление, якобы написанное матерью семимесячного младенца, умершего 5 января 2020 года в Николаевске-на-Амуре.

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Из официальных источников известно, что женщина уложила малыша спать на балконе. Позже обнаружила, что он не дышит, вызвала скорую. Врачи констатировали смерть ребенка, краевой минздрав в своем аккаунте призвал родителей бережнее заботиться о детях. Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело, но пока экспертиза не огласила причин смерти.

Тем временем трагедия привлекла много внимания и обросла комом слухов и сплетен. Самое очевидное, на взгляд обывателя: ребенок замерз. В первых публикациях в пабликах утверждалось, что малыша оставили на морозе на пять часов, но, опять же, пока эта информация следователями никак не комментируется. Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни клеймят мать, напрямую обвиняя ее в смерти малыша - дескать, напилась и забыла про сынишку. Другие заступаются за несчастную женщину, потерявшую дитя. Люди, называющие себя соседями семьи, утверждают, что мать непьющая, о детях заботится, все там у них нормально. У уполномоченных органов, к слову, претензий к семье нет: сорокалетняя женщина жила с тремя детьми. Старшему 17 лет, младшему было семь месяцев.

ПРИЧИНА НЕ УСТАНОВЛЕНА

И вот появилось заявление женщины, якобы матери погибшего малыша. Автор сообщения утверждает, что ребенок не мог замерзнуть, и причина смерти в другом (орфография сохранена).

«Балкон у нас застекленный, пластиковый. Я его укутывала всегда… Следователи замеряли температуру на балконе у нас было -4… Я надеюсь на наше следствие. Что я узнаю правду от чего умер мой малыш» . В конце автор добавляет, что тест на алкоголь и наркотики не показал их наличия в ее организме.

Скриншот сообщения, якобы написанного матерью.

Окончательный ответ должно дать следствие. Был ли это синдром внезапной детской смерти, переохлаждение или иные причины. Будем ждать итогов официальных проверок.