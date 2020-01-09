2020-01-09T10:17:40+03:00
Общество

«Он не замерз!»: мать погибшего в Хабаровском крае ребенка надеется, что следствие выяснит, от чего умер малыш

В соцсетях распространяется заявление от имени жительницы Николаевска-на-Амуре, где в новогодние праздники во время сна на балконе скончался младенец
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Причины смерти малыша экспертиза пока не огласилаПричины смерти малыша экспертиза пока не огласилаФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

По социальным сетям Хабаровского края распространяется заявление, якобы написанное матерью семимесячного младенца, умершего 5 января 2020 года в Николаевске-на-Амуре.

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Из официальных источников известно, что женщина уложила малыша спать на балконе. Позже обнаружила, что он не дышит, вызвала скорую. Врачи констатировали смерть ребенка, краевой минздрав в своем аккаунте призвал родителей бережнее заботиться о детях. Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело, но пока экспертиза не огласила причин смерти.

Тем временем трагедия привлекла много внимания и обросла комом слухов и сплетен. Самое очевидное, на взгляд обывателя: ребенок замерз. В первых публикациях в пабликах утверждалось, что малыша оставили на морозе на пять часов, но, опять же, пока эта информация следователями никак не комментируется. Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни клеймят мать, напрямую обвиняя ее в смерти малыша - дескать, напилась и забыла про сынишку. Другие заступаются за несчастную женщину, потерявшую дитя. Люди, называющие себя соседями семьи, утверждают, что мать непьющая, о детях заботится, все там у них нормально. У уполномоченных органов, к слову, претензий к семье нет: сорокалетняя женщина жила с тремя детьми. Старшему 17 лет, младшему было семь месяцев.

ПРИЧИНА НЕ УСТАНОВЛЕНА

И вот появилось заявление женщины, якобы матери погибшего малыша. Автор сообщения утверждает, что ребенок не мог замерзнуть, и причина смерти в другом (орфография сохранена).

«Балкон у нас застекленный, пластиковый. Я его укутывала всегда… Следователи замеряли температуру на балконе у нас было -4… Я надеюсь на наше следствие. Что я узнаю правду от чего умер мой малыш» . В конце автор добавляет, что тест на алкоголь и наркотики не показал их наличия в ее организме.

Скриншот сообщения, якобы написанного матерью.

Скриншот сообщения, якобы написанного матерью.

Окончательный ответ должно дать следствие. Был ли это синдром внезапной детской смерти, переохлаждение или иные причины. Будем ждать итогов официальных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два пассажира пострадали из-за ошибки водителя в Хабаровске
Хабаровчанин угнал машину, одолженную соседом у приятельницы
В хабаровском храме на Рождество звонили новые колокола
Новые ФАПы в Хабаровском крае примут первых пациентов
Осужденные в Хабаровском крае прониклись произведением Александра Пушкина
Мусорный полигон «Старт» в Комсомольске поглотит больше миллиарда рублей
Жуткая автоавария случилась на трассе «Советская Гавань – Ванино – Монгохто»
В Хабаровске кладовщик вынес со склада вверенное ему имущество
На семьи с детьми в Хабаровском крае потратят миллиарды рублей
Потепление после Рождества добавило проблем биробиджанцам
Мэр Комсомольска прояснил ситуацию с приватизацией МУП «Горводоканал»
В Хабаровске на патриотическое движение выделят два с половиной миллиона рублей
Шесть детей спасли из горящего многоквартирника в Хабаровске
Жителям сельского поселения в ЕАО запретили хоронить людей на местном кладбище
Февраль в Комсомольске начнется с косплей-фестиваля Just Do It
Бухгалтера в Комсомольске осудят за присвоенные деньги работодателя
«Горэлектротранспорт» Хабаровска избавляется от маршрутов
Пожарные под Хабаровском в селе Галкино спасли от огня склад