Кремль в Москве и петроглифы в Хабаровском крае теперь объединяет особый статус

Петроглифы Сикачи-Аляна признали наследием народов России. Особый статус у памятника наскального искусства появился согласно распоряжению, которое 23 декабря 2019 года подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Ранее сообщалось, что петроглифы Сикачи-Аляна признали объектом культурного наследия федерального значения. В 2003 году их включили в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С того времени памятник активно изучают ученые, есть несколько проектов «музея под открытым небом».

Между тем, к объектам культурного наследия народов России также относят Московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», музей-заповедник «Петергоф», Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера).

Памятник наскального искусства «Сикачи-Алян. Петроглифы» стал первым объектом культурного наследия Дальнего Востока, которому присвоили статус «Особо ценный» ФОТО: Георгиевский Игорь

- Памятник наскального искусства «Сикачи-Алян. Петроглифы» стал первым объектом культурного наследия Дальнего Востока, которому присвоили статус «Особо ценный». Это значит, что петроглифы теперь относятся к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки, - рассказали в КГБУ «Центр ОПИК».

К особо ценным объектам предъявляют особые требования. В частности речь идет об их охране, организации туристического посещения и музеефикации памятника. Также специалистам предстоит выработать правильный подход к эффективному использованию объекта культурного наследия «Сикачи–Алян. Петроглифы».

Есть рисунки лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементыФото: Ольга КИВА

Напомним, в конце ноября памятник наскального искусства успешно презентовали на выставке в Москве. Среди экспонатов выставки «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России» также были достопримечательности горного массива Оглахты (Республика Хакасия), пещеры Шульган-Таш (Республика Башкортостан), а также Онежские и Беломорские петроглифы (Республика Карелия). Петроглифы Сикачи-Аляна представляют собой стилизованные изображения личин разнообразной формы, животных, антропоморфные фигуры. Есть рисунки лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы.

Иван Федотов сделал смелое предположение – рисунки на камнях оставили индейцыФото: Ольга КИВА

Кстати, хабаровский художник Иван Федотов сделал смелое предположение – рисунки на камнях оставили индейцы. По его версии, раньше они жили на Дальнем Востоке, а потом перебрались в северную Америку. Иван пошел дальше и решил изобразить свое открытие. В планах создать на эту тему порядка 20 картин.