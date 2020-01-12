Жилищные программы в Хабаровском крае 2020: суммы соцвыплат и условия участия

Жилищные программы в Хабаровском крае 2020 реализуют с целью помочь местным жителям обзавестись квадратными метрами. Редакция «КП» объединила в один список действующие в регионе меры поддержки.

1. Социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности

Деньги можно потратить на покупку, изготовление и доставку строительных материалов, конструкций и изделий, необходимых для строительства нового дома или реконструкции имеющегося.

К сельской местности края относят все населенные пункты края, за исключением Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Бикина, Вяземского, Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани.

Условия участия в жилищной программе - наличие российского гражданства, постоянное проживание и наличие регистрации по месту жительства на территории муниципального образования. Также нужно подтвердить признание гражданина нуждающимся в жилом помещении и наличие земельного участка в собственности или по договору аренды.

Сумма выплаты:

- до 500 тысяч рублей на реконструкцию существующего индивидуального жилого дома;

- до одного миллиона рублей на строительство нового индивидуального жилого дома.

За справками по участию жилищной программе Хабаровского края, пожалуйста, обращайтесь в органы местного самоуправления по месту жительства.

2. Социальные выплаты молодым семьям на строительство или покупку жилья в Хабаровском крае

Получить могут семьи, признанные нуждающимися в жилье. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на 1 января 2018 года.

Сумма выплаты:

- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих детей.

Выплату используют для участия в строительстве жилья, либо строительстве индивидуального жилого, а с 2018 года ее можно направить на приобретение готового жилья у застройщика.

Подробную информацию о жилищной программе Хабаровского края 2020 можно получить в органах местного самоуправления по месту жительства или в отделе государственной поддержки граждан министерства строительства края. Адрес: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 531, телефон: (4212) 32-52-46 и 30-44-52.

3. Дополнительная соцвыплата на погашение части ипотеки

Предоставляется семьям, в которых родился или был усыновлен ребенок, а сама семья участвует в программе строительства жилья на условиях ипотеки, в том числе с привлечением средств края, с привлечением корпоративных средств. Также выплаты предоставляют молодым семьям, участвующим в долевом строительстве жилья в крае.

Сумма выплаты:

Размер господдержки составляет пять процентов от нормативной стоимости жилья. Соцвыплату можно получить один раз на каждого ребенка.

Подробную информацию можно получить в органах местного самоуправления по месту жительства или в отделе государственной поддержки граждан министерства строительства края. Адрес: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 531, телефон (4212) 32-52-46 и 30-44-52.

4. Строительство или покупка жилья на условиях краевой ипотеки

Участвовать в программе краевой ипотеки могут граждане, нуждающиеся в жилье, проживающие в Хабаровском крае не менее трех лет подряд до даты подачи заявления.

Соцвыплату используют для оплаты цены договора участия в долевом строительстве жилья (договора уступки права требования по договору участия в долевом жилья);

- для оплаты цены заключенного с юридическим лицом договора купли-продажи жилого помещения, срок регистрации права которого составляет не более 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию;

- для оплаты цены договора строительного подряда строительство индивидуального жилого дома.

Сумма господдержки:

Размер составляет 15 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья.

Подробная информация в отделе предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства. Адрес: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 531, телефон: (4212) 32-52-46 и 30-44-52.

5. Подпрограмма «Жилье для молодых семей»

Жилищная программа в Хабаровске для семейных пар, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. В первую очередь в список участников включают семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Консультации в 2020 году начнутся с 16 января по адресу: улица Ленинградская 30 , кабинет 206. Телефон для справок: 40-89-94.