2020-01-18T07:03:26+03:00
Общество

Хабаровского полицейского, задержавшего вооруженного мстителя, наградили медалью

Тот день для старшего сержанта Константина Фидоренко был выходным, но настоящий полицейский всегда на посту
Ксения ТУРТЫГИНА
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Человек с ножом мог наделать много беды, к счастью, на месте оказался Константин Фидоренко. Фото: пресс-служба УМВД по Хабаровскому краюЧеловек с ножом мог наделать много беды, к счастью, на месте оказался Константин Фидоренко. Фото: пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю
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Ведомственной медалью «За доблесть в службе» награжден старший сержант Константин Фидоренко, сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

В сентябре 2019 года Константин в свой официальный выходной день задержал вооруженного преступника. Полицейский был в магазине, когда заметил странного мужчину, шедшего целенаправленно вглубь зала. Подойдя к покупателю, человек сделал резкое движение. Старший сержант быстро понял, что происходит: злоумышленник ударил человека ножом в спину. Константин подбежал ближе, одним ударом выбил оружие из руки нападавшего, попытался его скрутить. Тут на помощь подоспели коллеги, совместными усилиями обезвредили преступника. Потерпевшего на скорой увезли в стационар.

Оказалось, что 46-летний нападавший и жертва знакомы, более того, буквально полчаса назад пили за одним столом. За ним же и поссорились. Пострадавший вышел в магазин за добавкой, а гость какое-то время сидел, копил злость. Потом не вытерпел, схватил нож и побежал следом за приятелем – мстить за обиду. К слову, у нападавшего есть судимость за разбой.

Не окажись на месте происшествия Константина Фидоренко, история не юного мстителя могла закончиться гораздо трагичнее.

СПРАВКА «КП»

Ведомственная медаль «За доблесть в службе» учреждена 24 января 2001 года. Медалью награждаются сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации за отличные показатели в оперативно-служебной деятельности; за активную работу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью; за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные при прохождении службы в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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