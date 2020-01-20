В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту издевательств над котом

В Центральном районе Хабаровске впервые за последнее время объявился живодер. Как-то не славился центр города жестокостью, и вот все-таки случилось.

Кот Филя живет в доме по улице Постышева. Здесь обитают еще несколько котов и кошек – жильцы их прикармливают, говорят, что благодаря пушистым обитателям в округе нет мышей и крыс. В очередной раз спустившись в подвал, добрые люди обнаружили жуткую находку: окровавленного, подвывающего от боли Фильку. Попытались подойти, но кот из последних сил пустился наутек. Еле изловили. Разглядели, а там…

- Филечке разрезали живот, сделали разрез вокруг мошонки и пытались вырвать яички, - рассказали сотрудники приюта, куда попал кот, ужасающие подробности. – Он не давался, убегал. Усадить бедолагу в переноску и доставить его в ветклинику удалось только сутки спустя.

ИТОГИ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

В ветклинике подтвердили, что раны - дело рук человека, ну, как человека – существа вида homo sapiens. Зоозащитники написали заявление в полицию, прокуратура начала проверку. На минувшей неделе стали известны результаты.

- Мы установили, что полученные увечья кот не мог причинить сам себе – о колючую проволоку, об острые поверхности, в драке с другим животным. Края ран ровные, все говорит о том, что они нанесены человеком, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Яковлев, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска. – Кроме этих ран, кот полностью здоров: у него нет опухолей, грыж, даже паразитов нет, показаний для хирургического вмешательства нет. Мы направили материалы проверки в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, с применением садистских методов. Подозреваемый пока не установлен. Главная сложность в расследовании таких дел - все совершается где-то в тихом месте, без свидетелей.

СТАТЬЯ ЕСТЬ, НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Действительно, хабаровские живодерки как раз и «погорели» на том, что выкладывали свои изуверства в публичное пространство. Впрочем, у соседей есть подозреваемый: живет в доме мужчина, которого уже заставали за подобными делами. Он и котят убивал, и кошек травил в подвале газом, и уксусом заливал помещения, утверждают соседи. Однако следствию для предъявления обвинения нужны веские доказательства - статья «тяжелая», до пяти лет колонии грозит живодеру. Так что без серьезных улик никак.

Пока следствие ищет виновных, Филя потихоньку возвращается к привычному образу жизни, учится заново доверять людям.

- Кот сейчас в семье на передержке, я знаю, что он поправляется. В Центральном районе за последние несколько лет это первый случай, надеюсь, что последний. Это вопиющий случай, люди пользуются тем, что такие животные не могут за себя постоять, - предположил Владислав Яковлев.

Сейчас остается надеяться, что профессионализм следователей поможет найти виновного, и он ответит перед законом за страдания Фили.