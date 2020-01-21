Часть выплат осталась на прежнем уровне, но некоторые доплаты пенсионерам в 2020 в Хабаровском крае претерпели изменения - к счастью, в сторону увеличения. В основном это произошло из-за повышения прожиточного минимума для неработающего пенсионера, который установлен законом Хабаровского края на весь 2020 год для расчета социальной выплаты. Его размер теперь составляет 11799 рублей, что выше предыдущей величины на 904 рубля.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА

Начнем с самых главных изменений, которые коснулись региональной доплаты пенсионерам в 2020 в Хабаровском крае. Соответствующий закон 1 апреля 2019 года подписал президент Владимир Путин, после чего правительство края внесло изменения в порядок установления этой доплаты. Теперь при определении размера социальной выплаты не учитываются суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а выплачиваются дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату.

На сегодняшний день средний размер региональной выплаты равен 3641,80 рубля против 2950,82 рубля в 2019 году.

ДОПЛАТА ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Если сумма пенсии и всех прочих денежных выплат ниже прожиточного минимума - пенсионеру назначается социальная доплата в достаточном размере. Напомним, прожиточный минимум с этого года составляет 11799 рублей.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ

Доплаты пенсионерам в 2020 в Хабаровском крае распространяются в том числе на женщин, имеющих одного или более детей (в том числе взрослых, рожденных до 1990-х годов или позднее) и вышедших на пенсию по старости до 1 января 2015 года. Хабаровчанки могут получить прибавку в виде пенсионных баллов за те периоды, в которые они осуществляли уход за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Размер таких доплат невелик и может составлять от 100 до 300 рублей.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Ежемесячная доплата ветеранам труда назначается из средств регионального бюджета на основании местных нормативно-правовых актов. Ее размер в Хабаровске составляет около 500 - 1000 рублей.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ПОСЛЕ 80 ЛЕТ

Жители Хабаровска, которым исполнилось 80 лет, получают право на повышение пенсионных выплат за счет увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Перерасчет размера фиксированной выплаты производится автоматически, размер доплаты составляет в среднем около 5000 рублей.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Ежемесячная доплата детям войны назначается из средств регионального бюджета, размер в 2020 году составляет до 1000 рублей.

ДОПЛАТА ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ

Тем пенсионерам, чья трудовая деятельность проходила в сельской местности на протяжении не менее 30 лет, также полагается надбавка. Страховую пенсию для них в 2020 году увеличили на 1421,56 рубля.