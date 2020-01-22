Пассажирку с подозрением на «китайскую пневмонию» сняли с рейса в Хабаровске

В аэропорту Хабаровска была выявлена пассажирка с подозрительными симптомами, подтвердила Анастасия Хаустова, начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта. Сейчас во всех воздушных и наземных гаванях усилены меры безопасности, поскольку в Китае объявился особо опасный короновирус, поражающий верхние дыхательные пути. Он приводит к тяжелой пневмонии, вплоть до летального исхода. При этом распространяется вирус воздушно-капельным путем. Заболевшую срочно отправили в больницу для дальнейшего обследования.

- В нашей больнице пациентов с коронавирусом в настоящее время не имеется, - сообщил Александр Калашников, главный врач городской больницы №10.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, по результатам лабораторных исследований заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А.

- В пунктах пропуска на территории Хабаровского края усилен санитарно-карантинный контроль. Санитарные врачи проводят анкетирование и термометрию пассажиров, прибывающих из-за рубежа, - напомнила Татьяна Каравянская, начальник отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора. – Температуру измеряют как на воздушном судне, так и в зале прилета аэропорта – там установлены тепловизоры.

Кстати, сегодня, 22 января, Всемирная организация здоровья проводит заседание, посвященное распространению опасного коронавируса и мерам противодействия его распространению.

- По информации на 20 января, власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, - уточнили в краевом минздраве. – По данным китайских коллег, из 198 заразившихся 25 удалось вылечить, четверых выписали, умерли четыре. Китайские ученые расшифровали геном вируса и предоставили его коллегам из других стран, поэтому стало возможным разрабатывать для него новые тест-системы. В ближайшие дни в России создадут экспресс-тест – на диагностику понадобится 15-20 минут. Также разрабатывается развернутая лабораторная методика, однако она будет длительной, до нескольких часов. Лабораторные исследования будут проводить для подтверждения диагноза.

СПРАВКА «КП»

Вирус 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. Предполагается, что вирус перешел к человеку от животных. Основные симптомы: повышенная температура, затрудненное дыхание, кашель. В целях безопасности россиянам рекомендуют сократить визиты в Китай.

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