2020-01-27T05:44:30+03:00
Общество

На границе с коронавирусом: у соседей ЕАО и Хабаровского края ввели наивысший уровень реагирования на ЧС

Приезжающих из Китая убедительно просят при первых симптомах обращаться в больницу
Александр ШТААЛЬ
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На границе с коронавирусом: у соседей ЕАО и Хабаровского края ввели наивысший уровень реагирования на ЧСНа границе с коронавирусом: у соседей ЕАО и Хабаровского края ввели наивысший уровень реагирования на ЧСФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Ситуация с коронавирусом на территории Китая остается напряженной. По данным на утро 26 января 2020 года, подтвердили одну тысячу 975 случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом (2019-нКоВ). Из них 324 человека в критическом состоянии. По данным Национальной комиссии здравоохранения, погибли уже 56 заболевших. К слову, по состоянию на 25 января, количество заболевших коронавирусом в граничащей с ЕАО и Хабаровским краем китайской провинции Хэйлунцзян достигло девяти человек.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В Хабаровском крае уже приняли меры на случай, если опасный вирус проберется в регион. Среди них рекомендации авиакомпаниям, работающим в регионе, и гостиницам. В них прописан порядок действий в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Таких пассажиров надо изолировать и вызвать службу Роспотребнадзора. В регион уже доставили экспресс-методики для определения нового вируса. Они позволят с большой точностью поставить диагноз.

Жителям региона настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в соседний Китай, особенно в районы провинции Хубэй, откуда идет заражение.

- При нахождении в КНР, пожалуйста, пользуйтесь повязкой и меняйте ее каждые два часа. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, регулярно мойте руки. Не ешьте в Китае плохо приготовленную пищу. Источником инфекции могло стать мясо сухопутных или морских млекопитающих, - прокомментировала Татьяна Зайцева, руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ

Народное правительство провинции Хэйлунцзян с 25 января ввело первый - самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со вспышкой в Ухане коронавируса. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Власти Харбина распорядились с 26 января закрыть библиотеки, музеи, стадионы, театры, музыкальные залы и кинотеатры. Местному населению рекомендуют носить маски, проводить дезинфекцию помещений и транспортных средств. В целях безопасности аннулировали форумы, конференции, выставки и соревнования, которые должны проходить в ближайшее время, приостановили туристическую деятельность. Город Ухань в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, закрыт на карантин, власти Китая проводят там масштабную дезинфекцию.

Напомним, что факты заражения вирусом также зарегистрировали в США, Японии, Таиланде, Южной Корее и Австралии.

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА

Чтобы минимизировать риски занесения и распространения коронавируса в крае, в региональном минздраве убедительно просят следовать рекомендациям. При планировании поездки за рубеж уточняйте эпидемиологическую ситуацию. Находясь в Китае, не посещайте рынки, где продаются животные и морепродукты, употребляйте бутилированную воду, откажитесь от походов в зоопарки.

Жителям края настоятельно рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации. Среди симптомов респираторной инфекции повышенная температура тела, сухой кашель, сдавленность в груди, одышка. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. При обращении к врачу сообщите о времени и месте пребывания в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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