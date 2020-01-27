Дети, брошенные отцом в аэропорту Шереметьево, не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних

По данным городской администрации Комсомольска-на-Амуре, дети, оставленные отцом в аэропорту Шереметьево, - мальчики 2011 и 2014 годов рождения - не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Тем не менее семья не была благополучной и периодически попадала в поле зрения социальных работников.

- В то же время, в 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних рассматривался протокол за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей - дети опрокинули на себя горячий чайник, когда их мама выходила в магазин. По решению комиссии матери вынесли предупреждение. Старший ребенок посещал одну из школ, младший ходил в детский сад. Отец детей работал в частных охранных предприятиях, неоднократно выезжал на заработки вахтовым методом. Дважды во время этих командировок, по заявлению, оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, ссылаясь на то, что не может оставить детей матери. После возвращения с вахты детей забирал, - рассказали в администрации города.

Вопрос с брошенными детьми стал первым, который рассматривался сегодня на совещании у мэра Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника. Сейчас все социальные службы города и полиция ведут розыск родственников брошенных детей.

- Нам известно, что 24 января отец забрал документы из школы старшего ребенка, поясняя, что уезжает в Москву, где у него, якобы, есть жилье, и работу найти не проблема. Управление образования, отдел по семейной политике и охране здоровья граждан, комиссия по делам несовершеннолетних администрации города ведут розыск ближайших родственников и работают в тесном контакте с социальными органами правительства Хабаровского края, - отметили в мэрии города Юности.

Напомним, что двое братьев 6 и 9 лет 26 января оказались брошенными в терминале D аэропорта Шереметьево. Детьми заинтересовалась охрана объекта - они явно не знали, как себя вести, и топтались на одном месте. Когда с мальчишками поговорили, выяснили, что в аэропорту их оставил родной отец. Он простился с ними и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают.

В рюкзаке одного из братьев была найдена записка: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет». В Москву братья прилетели из Хабаровска, живут же в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас решается вопрос об отправке брошенных мальчиков в Хабаровский край.