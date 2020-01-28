Студенты 13 вузов собрались на Татьянин день в хабаровском университете

В Тихоокеанском государственном университете 24 января масштабно отметили День студента. На праздник собрались учащиеся 13 вузов Хабаровского края и Еврейской автономии. Цифра, надо сказать, мистическая, однако Татьянин день прошел вполне себе в лучших традициях.

«ВАШИМИ РУКАМИ БУДЕТ НАПИСАНА НОВАЯ ИСТОРИЯ»

День студента – это не просто праздник, а возможность общения современной молодежи и представителей более старшего поколения. Первым практически дают установку на будущее, а вторые, глядя на «молодых и зеленых», вспоминают себя, стараются поддержать словом будущих специалистов.

- В этот раз поздравлять студентов пришли начальник главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края Евгений Слонский, начальник управления профессионального образования региона Игорь Макурин, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Наталья Красулина, ректоры и проректоры вузов Хабаровского края и ЕАО, - рассказали в пресс-службе ТОГУ.

День студента – это возможность общения современно молодежи и представителей более старшего поколения ФОТО: Наталья Солдатова

На студенческий «шабаш» съехалась молодежь из Амурского гуманитарно-педагогического университета (Комсомольск-на-Амуре), Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (Биробиджан), Хабаровского государственного института культуры, Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел РФ. Также были представители Хабаровской духовной семинарии, Дальневосточного университета управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Дальневосточного государственного медицинского университета, Дальневосточной государственной академии физической культуры. Пригласили студентов из Хабаровского пограничного института федеральной службы безопасности РФ, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Хабаровского государственного университета экономики и права и Тихоокеанского государственного университета.

В свой профессиональный праздник студенты услышали много приятных слов. Например, Евгений Слонский и Игорь Макурин пожелали молодежи, чтобы их жизненная энергия шла во благо Хабаровского края и России. Наталья Красулина обнадежила молодежь словами: «Вашими руками будет написана новая истории Хабаровского края и Еврейской автономной области». Ректор ТОГУ Сергей Иванченко пожелал не терять дух студенчества.

КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ СВОЮ ПОРЦИЮ ПОЗИТИВА

На Татьянин день отличившимся студентам вручили свидетельства о присуждении стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского. А еще отметили достижения парней и девушек в номинациях «За успехи в учебе», «За успехи в науке», «За вклад в развитие студенческого самоуправления», «За успехи в художественно-творческой/культурно-массовой работе» и «За успехи в спорте». Номинантам вручили дипломы, благодарственные письма и подарки. Для студентов провели лотерею на специальный приз от правительства Хабаровского края – путевки на молодежный образовательный форум «Амур».

Выбрали и «Татьяну года» из 11 претенденток. Обладательницей почетного звания в итоге стала Татьяна Остапенко, студентка института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ. Ей достался оригинальный подарок - поездка в Китай. Речь идет о путешествии в КНР в составе краевой делегации в рамках программы «Дальневосточные святыни боевой славы». Напомним, что в этой стране сейчас складывается не очень благополучная обстановка в связи с распространением коронавируса. Будем надеяться, что до отъезда девушки ситуация стабилизируется, и она сможет воспользоваться своей путевкой.