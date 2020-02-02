Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду разгромил красноярский «Енисей» со счетом 13:4

Эту игру в Хабаровске ждали, после встречи СКА-Нефтяника и Енисея в Красноярске, где армейцам с трудом удалось вырвать ничью у своих принципиальных соперников и все это при аншлаге в арене «Енисей», хабаровские любители хоккея с мячом надеялись на реванш. Поддержать «красно-черных» в родных стенах арены «Ерофей» пришли без малого девять тысяч поклонников – рекорд за последнее время. Даже за полчаса до начала игры у касс змеились очереди – зрелище непривычное, но приятное. В конце января хоккею с мячом в Хабаровском крае исполнилось 95 лет и как оказалось этот вид спорта в регионе популярности совершенно не растерял.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду разгромил красноярский «Енисей» со счетом 13:4Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Матч начался с атаки «Енисея», которая переросла в контратаку и угловой, который успешно реализовал Артем Бондаренко, забивший с подачи Максима Ишкельдина свой первый мяч в этой игре. Затем счет менялся как секунды в электронных часах и все в пользу «армейцев» из Хабаровска. Отыграть один мяч гости смогли только при счете 5:0 Илья Лопатин реализовал угловой. Но хозяева льда поймали кураж и сбить их настрой этот гол не смог, по трибунам шла «волна» за «волной», а «красно-черные» продолжали забивать.

Второй гол красноярцы забили только во втором тайме, когда в их воротах побывало уже 10 мячей. При счете 13:2, хабаровчане решили остановиться, в воротах «армейцев» молодой Артем Бурасов сменил опытнейшего Виктора Каменева, Артем играл достойно, но красноярцы немного усилили нажим и смогли забить еще два гола. Итог матча 13:4, настоящий разгром к огромному удовольствию трибун. Только Артем Бондаренко забил в этом матче шеть мячей, повторив рекорд Эрика Петтерссона.

СКА-Нефтяник - Енисей. Чемпионат России по хоккею с мячом 2019/20.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Мячи: 1:0 (3 мин.) А. Бондаренко (Ишкельдин - угловой), 2:0 (14) Петтерссон (Ишкельдин), 3:0 (16) А. Бондаренко (Петтерссон), 4:0 (20) А. Бондаренко (Аникин), 5:0 (27) Джусоев, 5:1 (31) Лопатин (Толстихин - угловой), 6:1 (33) Петтерссон (Шардаков), 7:1 (40) А. Бондаренко (Шардаков), 8:1 (52) А. Бондаренко (Ишкельдин), 9:1 (54) А. Бондаренко (Шардаков), 9:2 (57) Эдлунд (Лопатин), 10:2 (62) Аникин, 11:2 (71) Ишкельдин (Антипов), 12:2 (75) А. Бондаренко, 13:2 (83) Джусоев (Аникин), 13:3 (87) Ломанов (Миргазов), 13:4 (90) Ахметзянов.

- В таких матчах очень важно кто забивает первым, кто реализует свои моменты. Безусловно сегодня нам очень помогло что первый же угловой мы реализовали, повели в счете это привнесло дополнительные эмоции и раскрепостило ребят. Хотя у Красноярска так же было два очень хороших момента, н Витя Каменев сыграл очень хорошо. И еще то, что сегодня пришло очень большое количество зрителей – это очень здорово и матч для них получился очень интересным, - отметил после игры Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Наставник красноярцев в свою очередь считает, что причины поражения команды кроются в том, что «Енисей» сильно уступал хабаровчанам в скорости. Следующий матч под сводами арены «Ерофей» состоится уже 4 февраля. «СКА-Нефтяник» принимает еще одного непростого соперника – архангельский «Водник».