В биробиджанских магазинах исчезли огурцы и подорожала капуста

«КАПУСТА СТАЛА ЗОЛОТОЙ»

В январе на потребительском рынке Биробиджана ничто не предвещало потрясений - цены на многие товары, в том числе овощи и фрукты, сохранялись на уровне декабря. Например, кило репчатого лука можно было купить за 25 рублей, а капусту белокочанную - за 32 рубля. Ситуация для рядовых покупателей резко ухудшилась в начале февраля.

- На днях я отправилась за покупками и, увидев свежие ценники, не поверила своим глазам. Капуста стала «золотой» - 55-60 рублей за килограмм. Я стала искать, где дешевле, и нашла нужное по 43 рубля в китайском магазине. Но там она заканчивается. Продавцы сказали, что до марта поставок из Китая не будет. А огурцов вообще нигде в Биробиджане нет - как сквозь землю в феврале провалились. Вот такие проблемы принес нам коронавирус, - рассказала Татьяна, жительница областного центра.

Капуста стала "золотой"Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Аналогичными тревожными наблюдениями делятся в социальных сетях и по сарафанному радио и другие биробиджанцы: розничные цены на фрукты и овощи в столице ЕАО стали подниматься. Так, например, морковь в январе продавалась по 35 рублей за килограмм, сегодня аналогичный показатель составляет 45-70 рублей. Подорожали и помидоры: в январе килограмм этих овощей можно было купить за 135 рублей, сегодня минимальная цена - 150 рублей за килограмм. Перцы «скакнули» со 160 рублей до 300 рублей за килограмм (рост - практически в два раза). Картофель и свекла пока держатся на прежнем уровне (30-35 рублей и 37-40 рублей за кило соответственно).

ДЕРЖИМ СИТУАЦИЮ НА КОНТРОЛЕ

Подорожание продуктов и овощей не осталось незамеченным в мэрии Биробиджана. По словам начальника городского управления экономики Светланы Аносовой, в сетевых магазинах Биробиджана специалисты проводят мониторинг цен на фиксированный набор товаров, включающий в себя 24 наименования продовольственных товаров.

- В перечень дополнительно включены сельскохозяйственные товары (в основном, овощи), которые ввозятся преимущественно из КНР. По итогам мониторинга на четвертое февраля стабильной цена остается на картофель и лук репчатый (в магазинах имеются товарные запасы). Увеличилась средняя цена килограмма моркови - рост составил до 15 процентов в отдельных магазинах. Средняя цена на капусту свежую выросла на 38 процентов, в отдельных магазинах - в два раза, - сообщила Светлана Аносова.

По ее словам, хуже ситуация с обеспечением жителей городского округа свежими помидорами, огурцами, баклажанами, кабачками, болгарским перцем. В некоторых магазинах Биробиджана эти товары отсутствуют, в других местах торговли отмечается существенное увеличение цен. Специалисты городского управления экономики планируют провести ряд встреч с местными предпринимателями, чтобы, по возможности, сдержать рост розничных цен на продовольственные товары.

Напомним, что недостаток свежих овощей ощутили на себе и жители Хабаровского края.