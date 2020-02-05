2020-02-05T08:31:40+03:00
Общество

Мэр Хабаровска уверен, что городу необходимо представительство в Москве

Сергей Кравчук привел в пример строительство ТЭЦ-4 в городе - проект, который удалось продвинуть только благодаря столичному представительству
Ксения ТУРТЫГИНА
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В администрации города уверены, что польза от представительства превышает затраты на его содержаниеВ администрации города уверены, что польза от представительства превышает затраты на его содержаниеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Депутаты Хабаровской городской думы, изучив деятельность МКУ «Представительство администрации города Хабаровска» в Москве, пришли к выводу: содержать учреждение нецелесообразно. Деньги, почти девять миллионов рублей ежегодно, выделяемые на обеспечение деятельности представительства, уверены депутаты, найдут себе применение здесь, в Хабаровске.

МНОГОЕ РЕШАЕТСЯ В СТОЛИЦЕ

С мнением народных избранников категорически не согласен Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. В своем официальном аккаунте Сергей Анатольевич объяснил, что благодаря постоянному присутствию хабаровчан в Москве удается оперативнее решать насущные проблемы города, проще продвигать социально значимые проекты и добиваться привлечения федеральных средств.

- Сегодня идет работа с Министерством энергетики по утверждению схемы теплоснабжения города. Для предоставления схемы теплоснабжения на рассмотрение в Минэнерго необходимо не только в определенные законом сроки направить проект, но и отслеживать его рассмотрение экспертами, входящими в состав комиссии министерства, - объясняет Сергей Кравчук. - В случае возникновения вопросов или замечаний, а они появляются часто, необходимо оперативно готовить ответы или устранять выявленные замечания. Часто нужно срочно связаться с разработчиком схемы и решить возникающие вопросы, которые и отрабатывает директор учреждения. Кроме этого, необходима защита интересов города в ПАО «Русгидро» - владельце подавляющего большинства тепловых мощностей в городе. Для примера, ПАО «Русгидро» принято решение о строительстве ТЭЦ-4 в городе Хабаровске. Это результат, в том числе, и работы представительства.

Мэр напомнил, что также идут переговоры с энергетиками о строительстве крупной магистрали в северной части города. Если решение будет принято положительное, то в районе Ореховой сопки можно будет построить миллион квадратных метров жилья. Вопрос о привлечении в городской бюджет шести миллиардов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по словам Сергея Анатольевича, решился в пользу Хабаровска тоже при участии представительства.

Участвует учреждение в работе с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Помогает и тем, что продвигает заявки на участие Хабаровска в различных конкурсах. По информации Сергея Кравчука, с 2011 по 2019 годы в результате побед в конкурсах в городской бюджет поступило 56 миллионов рублей. То есть в среднем за год хабаровская казна получала по шесть миллионов рублей только за конкурсы.

В этом здании на Арбате на пятом этаже и расположено представительство. Фото: аккаунт Сергея Кравчука

В этом здании на Арбате на пятом этаже и расположено представительство. Фото: аккаунт Сергея Кравчука

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ

Напомнил мэр Хабаровска и о прямой экономии: имея людей на месте, не нужно отправлять сотрудников в командировки, следовательно, не нужно тратить бюджетные деньги на авиабилеты, оплату гостиниц, командировочные.

- Действительно ли нужно закрывать учреждение, которое приносит пользу Хабаровску? - задает вопрос горожанам мэр. - Которое в бюджет города приносит денег больше, чем тратится на его содержание?

Градоначальник надеется, что окончательное решение будет взвешенным, объективным и ориентированным на интересы Хабаровска и хабаровчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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