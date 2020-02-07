2020-02-07T15:47:41+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду сокрушил ульяновскую «Волгу» со счетом 11:4

Армейцы отыгрались за нелегкий матч в Ульяновске, когда «Волга» едва не победила [видео]
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду сокрушил ульяновскую «Волгу» со счетом 11:4Хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду сокрушил ульяновскую «Волгу» со счетом 11:4Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
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Сказать по правде, «Волги» в Хабаровске опасались. В предыдущем матче, когда «СКА-Нефтяник» играл на выезде ульяновцы вдоволь попили армейской кровушки. Тогда действующему чемпиону с трудом удалось вырвать победу у «желто-синих». Впрочем, несмотря на не очень впечатляющие успехи в чемпионате «Волга» всегда считалась командой «тяжелой», когда играет дома. Болельщики опасались - вдруг ситуация повториться уже в «Ерофей арене»?

В Хабаровске все пошло по другому сценарию. Первый мяч в ворота гостей влетел уже на 7 минуте, его забил Юрий Шардаков. Дальше голы посыпались как из рога изобилия. В первом тайме у армейцев отличились Эрик Петтерссон, Артем Бондаренко, Алан Джусоев, застрельщик Юрий Шердоков в эту сорокапятиминутку оформил хет-трик. На перерыв «СКА-Нефтяник» ушел со счетом 6:0. Впрочем сказать, что «Волга» не пыталась ответить значит покривить душей, однако моменты реализовать не получилось. «Волга» много атаковала, вот только забивать не получалось.

Во втором тайме Андрею Крайнову из команды гостей удалось сразу же забить быстрый гол, но дальше опять пошло как по писанному на 56 минуте Эрик Петтерссон оформляет дубль, на 62 минуте забивает Юрий Викулин, на 70 минуте уже Артем Бондаренко забивает второй мяч в этой игре. Шесть минут спустя Рустам Тургунов отыгрывает гол – 9:2, еще две минуты спустя забивает Антон Филимонов – 9:3, но уже через несколько десятков секунд мяч в ворота «Волги» заносит Эрик Петтерссон – деля счет двузначным – 10:3. Андрей Крайнов отвечает – 10:4. Но последнее слово остается за чемпионами, Эрик Петтерссон устанавливает окончательный счет в этом матче – 11:4.

СКА-нефтяник - Волга. Суперлига. Прямая трансляция.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

- Первый тайм однозначно можно занести в актив, играли достаточно строго. Большая часть первого тайма мне очень понравилась. Что касается второго тайма – это был открытый хоккей и с нашей стороны, и со стороны соперника отсюда такое большое количество моментов под воротами обеих команд было. Было много удалений, поскольку играли в атаку и не успевали собираться при игре в обороне. Соперник заставлял быстро перестраиваться, контратаковал достаточно много хороших комбинаций было, - подчеркнул Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

В свою очередь главный тренер ульяновцев считает, что его игроки создали достаточное количество моментов чтобы занести эту игру в актив как комбинационную.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет на выезде с «Кузбасом» уже в понедельник 10 февраля.

СКА-нефтяник - Волга - 11:4. Пресс-конференция.7.02.2020. Хабаровск. Чемпионат России (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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