Следователи уточнили приметы мужчины, напавшего с ножом на двух женщин в Хабаровске

Напомним, в Хабаровске правоохранители занимаются розыском мужчины, совершившего нападения на двух женщин в Индустриальном районе города. По данным специалистов следственного комитета, 5 и 8 февраля неизвестный мужчина напал на двух женщин, нанеся им ножевые ранения.

Обе женщины живы и доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную помощь. Дело находится на контроле руководства краевого следственного комитета и полиции. На днях следователи опубликовали фоторобот подозреваемого, сделанный на основе данных, полученных от пострадавших. Сейчас изображение уточнили.

Следователи уточнили приметы мужчины напавшего с ножом на двух женщин в ХабаровскеФото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

- В ходе следствия на основе новой информации доработано предполагаемое изображение подозреваемого мужчины. Приметы: возраст 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, нос прямой длинный. Был одет: черная зимняя куртка с капюшоном (пуховик), черные брюки, черная обувь, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Всех что-либо знающих о подозреваемом, или видевших его просят сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (4212) 36-10-00, 36-20-29, 02. Конфиденциальность гарантирована. Расследование продолжается.

Кроме того, сотрудники следственного комитета и полиции просят горожан не поддаваться панике, а средствам массовой информации и интернет-пабликам не распространять непроверенные слухи.

Также в краевом управлении полиции предупреждают, что распространение недостоверной информации преследуется по закону и может обернуться административным штрафом, для обычных граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей.