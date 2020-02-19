Сертификат дополнительного образования в Хабаровском крае: мифы и реальность

В конце прошлого года на территории Хабаровского края активно заработала реализуемая в рамках нацпроекта «Образование» система сертификатов дополнительного образования детей. В рамках инициативы, родители каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет могли оформить специальный документ, средствами с которого можно рассчитываться за дополнительные образовательные услуги. Сумма, выделяемая на эти цели бюджетами всех мастей, ни много, ни мало 18773 рубля в год. Сумма не пролонгируемая, то есть, перенести средства на следующий платежный период нельзя.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

Казалось бы, вот она, реальная поддержка для родителей. Заходи на специальный портал 27.pfdo.ru, оформляй сертификат и пользуйся прямо из смартфона. Выбирай для своего чада кружки или спортивные секции по интересам, оплачивай из средств сертификата, а сэкономленные таким образом средства из личного кошелька направь на другие нужды. По крайней мере, как уверяют разработчики, именно так должна работать система сертификатов дополнительного образования.

Реальность, традиционно, оказалась не настолько «цифровая». Оформленный на сайте сертификат должен быть еще активирован в специальной организации, куда родителю следует обратиться с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом о регистрации по месту жительства или пребывания. Только после этого сам «электронный документ» заработает как надо.

На стендах образовательных учреждений немедленно появились памятки для родителей, рассказывающие о пользе нового продукта. И родители принялись за дело, желая просветить своих детей за государственный счет. И, как водится, немедленно начались проблемы.

ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ

Сложности начались уже на этапе активации сертификатов.

- На сайте есть список учреждений, где можно активировать сертификат, - поделилась своей проблемой с корреспондентом «КП»-Хабаровск», Ольга, мама шестилетней девочки. – Я выбрала ближайший, в Южном микрорайоне, на улице Суворова, но там, мне помочь не смогли. Никто даже не знал, кто именно отвечает за эту процедуру. Походила из кабинета в кабинет, но так ничего и не добилась.

Казалось бы, можно обратиться в другое учреждение, где о программе знают, и с ней работают, но это не всегда удобно, и, зачастую, отнимает массу времени. Поле же, для применения сертификата, оказывается вовсе не такое обширное, как планировалось. Да и в самих учреждениях о них не всегда знают.

- В нашем саду воспользоваться сертификатом для оплаты дополнительных услуг нельзя, - прокомментировала заведующая садом №145 Татьяна Упирова. – Специалисты, которые ведут дополнительные занятия, приходящие и не являются сотрудниками ДОУ.

Уж не кроется ли за этим какая-то левая схема, могли бы спросить родители. А вот и нет. Просто объяснение заведующей, по ряду каких-то причин некорректно. А как правильно? Ситуацию разъяснили в управлении образования администрации Хабаровска.

- Речь идет не о специалистах, ведущих дополнительные занятия, а о самих программах, - прояснила главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образования города Хабаровска Татьяна Гузеева. – Эти программы должны пройти обязательную сертификацию на краевом и федеральном уровне. Сейчас деятельность по лицензированию уже ведется, на очереди только в Хабаровске более двухсот организаций. Однако, процесс это не быстрый. Возможно, к концу текущего года мы получим некоторое понимание о том, как это все работает.

А как же быть с бодрыми раппортами о том, что институт сертификатов оплаты дополнительных услуг работает?

- Понятно, что хоть мы и говорим, что система заработала, на самом деле она только формируется, - внесла ясность Татьяна Гузеева. – Сама программа рассчитана до 2024 года, и сейчас мы уже можем делать некоторые предварительные выводы о том, как должен действовать механизм ее работы. Сейчас сертификаты работают в двух направлениях, это сертификат учета программ, который финансируется из краевого или муниципального бюджета, в зависимости от того, к чьей юрисдикции относится учреждение дополнительного образования, где занимается ребенок, либо сертификат персонифицированного учета, такая форма, в частности, используется в детских садах. Точнее она заработает тогда, когда будут лицензированы программы дополнительного образования дошкольных учреждениях.

Как отметила Татьяна Юльевна, в настоящее время услугами оплаты через дополнительные сертификаты уже воспользовались 11000 детей. Всего же на сайте 27.pfdo.ru зарегистрированы порядка 18000 человек. Все интересующие вопросы родители могут задать на горячую линию по телефону 302 138.

И что же мы имеем в сухом остатке? Де-юре, программа дополнительных сертификатов в Хабаровском крае работает. Де-факто, использование ее зачастую, декларативное право. Что ж. Как говориться, поживем – увидим!