В Хабаровске поклонник school shooting получил 8 лет тюрьмы за попытку устроить стрельбу в своей бывшей школе

Массовый расстрел в своей бывшей школе, которую закончил всего год назад, парень хотел устроить 22 февраля 2019 года. Оперативники ФСБ сработали четко и за несколько дней до трагедии несостоявшегося стрелка арестовали. Дома у него изъяли оружие, около сотни патронов и листовки с националистическим содержанием.

В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключенияФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛУМБАЙН

- В ходе расследования уголовного дела было установлено, что являясь одновременно приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии «стрельбы в школах» (school shooting), Онуфриенко А.К. планировал совершить массовое убийство людей из огнестрельного оружия по мотивам политической ненависти и вражды, - рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске поклонник school shooting получил 8 лет тюрьмы за попытку устроить стрельбу в своей бывшей школеФото: Социальные сети

Ружье для расстрела школьников парень пытался приобрести вполне законно. Как удалось установить следователям, он прошел все необходимые медицинские комиссии и записался на получение лицензии на гладкоствольное огнестрельное оружие через сайт Госуслуг. Помимо этого он искал возможности приобрести «огнестрел» в сети, в так называемом «даркнете».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/761924" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в подготовке массового расстрела школьников в Хабаровске.Оперативная съемка

- В ходе обыска по месту жительства Онуфриенко А.К. сотрудниками краевого УФСБ были обнаружены и изъяты листовки РНЕ (Русское национальное единство), символика school shooting, а также поясная разгрузка для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью. Изъятое в ходе обыска оружие и боеприпасы осужденный намеревался использовать для совершения им террористического акта в образовательном учреждении, - отмечают в краевом управлении ФСБ.

В Хабаровске поклонник school shooting получил 8 лет тюрьмы за попытку устроить стрельбу в своей бывшей школеФото: Социальные сети

КТО ТАКОЙ ХАБАРОВСКИЙ СТРЕЛОК

Как рассказывают источники «КП»-Хабаровск», в школе, в которой террорист пытался устроить массовую бойню, он отучился до 11 класса, потом поступил в Академию госслужбы. Там же, в школе №30, учительницей работала его мать.

- Он обыкновенный ребенок со своими странностями. Была сфера интересов у него, вроде, информатика, и были предметы, которые не очень его интересовали, и он в них был слаб. Учился в меру своих сил, - рассказала «КП»-Хабаровск» учительница школы номер 30. - Конечно, я его знаю, но у него не преподавала. Я только видела его. Ну, высокий мальчик, сын учителя.

В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключенияФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

Мать парня, по словам собеседницы, тоже особенно ничем не выделялась. С мужем и отцом «стрелка» долго не прожила и развелась, воспитывала мальчика одна.

- Развод был в самом начале, когда он был маленький, не думаю, что это на него как-то повлияло. Она - спокойная, сына не баловала. Да и чем? Она уделяла ему внимание. От нее всегда было слышно: мы с сыном, сын дома, сын болеет. Не было наплевательского отношения к нему, - продолжает сотрудница школы. - Вот, была зимняя сессия, Татьяна брала учебники информатики, говорит, сын готовится. Он сдал экзамен, она порадовалась за него, а я за нее.

В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключенияФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

К оружию тяга у «хабаровского стрелка» была всегда, говорят люди, хорошо знавшие парня. Он даже занимался в страйкбольном клубе и водил знакомства с реконструкторами. Как рассказал на условиях анонимности один из активистов этого движения в Хабаровске, он встречался с парнем на нескольких тематических мероприятиях в городе.

- Парня немного знал - пару раз с ним участвовал в мероприятиях в библиотеке имени Наволочкина. Но он не реконструктор, он подражал английскому интервенту, - сказал Алексей Б. (фамилия, имя изменены).

В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключенияФото: УФСБ России по Хабаровскому краю

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Также эксперт в военном обмундировании рассказал о форме, в которой подозреваемый представлен на фото в социальных сетях. По его мнению, это современная реплика френча тыловика времен интервенции, именно такую продавали в одном из хабаровских магазинов амуниции на улице Постышева.

В Хабаровске поклонник school shooting получил 8 лет тюрьмы за попытку устроить стрельбу в своей бывшей школеФото: Социальные сети

Кстати, именно в этом магазине работал Александр Таланов - человек, являвшийся лидером неонацистской группировки «Штольц» и выступивший организатором нападения на ФСБ три года назад. Тогда 17-летний Антон Конев расстрелял офицера федеральной службы безопасности и двух посетителей. Сам же погиб он от рикошета пули.

И еще одно совпадение - Антон Конев, как и нынешний, к счастью, несостоявшийся террорист, учился в школе №30. Мало того, как утверждали знающие люди, классным руководителем Конева была мать хабаровского последователя колумбайна.

- У этого преподавателя конфликт со многими учителями и родителями учеников. Она была классным руководителем у Конева, который устроил нападение на ФСБ, - рассказывает источник «КП-Хабаровск» в силовых структурах. - История вообще странная, потому что на нее поступали жалобы о том, что она часто про нигилизм рассказывала школьникам. И от работы отстранить ее пытались. Видимо, парнишка дома у нее «внеклассные» уроки брал.

В Хабаровске главу группировки «Штольц», организовавшего нападение на ФСБ, приговорили к 26 годам заключенияФото: Борис КОКУРИН

ПРИГОВОР

Взятый на «горячем» экстремист активно сотрудничал со следствием, что позволило следователям федеральной службы безопасности довольно оперативно передать дело в суд.

- В ходе расследования уголовного дела вина Онуфриенко А.К. была доказана в полном объеме. Кроме того, установлена и доказана причастность осужденного к совершению преступлений по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Онуфриенко А.К. вину свою признал, активно сотрудничал со следствием, что было учтено судом при вынесении обвинительного приговора, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/761925" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в подготовке расстрела школьников в суде.

В итоге парень, собиравшийся расстрелять школьников, получил 8 лет лишения свободы. По приговору суда первые три года наказания он отсидит в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия наказания ему будет запрещено три года публиковать что-либо в сети Интернет. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.