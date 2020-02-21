Тигриная интрига: в ЕАО ученые пытаются разгадать тайну хищницы-невидимки

В Еврейской автономии тигрица смогла создать атмосферу интриги вокруг своей хищной личности. Сначала Филиппа пропала из поля зрения ученых, потому что в октябре 2018 года перестал поступать сигнал с ее ошейника с GPS-модулем. Позже по снимку с фотоловушки стало ясно, что она где-то рядом. Во время последнего мониторинга специалисты обнаружили в местах ее обитания следы на снегу, а рядом с ними были отпечатки маленьких лап.

В ПОИСКАХ ФИЛИППЫ

Так как сигналы с ошейника тигрицы и еще одного тигра по имени Сайхан давно не поступали, хищников решили разыскать. Это была основная цель участников экспедиции, в которой участвовали сотрудники WWF России, МРОО Центр «Тигр» и Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям ЕАО. Работу проводили в период с 19 января по 4 февраля 2020 года.

Участники экспедиции осмотрели места, пригодные для обитания амурского тигра в ЕАОФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Участники экспедиции осмотрели места, пригодные для обитания амурского тигра в ЕАО. Основное внимание уделили обследованию заказников «Дичун», «Журавлиный» и бассейну реки Помпеевка, где ранее выпускали тигров в рамках программы реинтродукции тигра в границах исторического ареала.

- С большой долей вероятности можно сказать, что специалистам удалось найти доказательства присутствия пропавших тигров, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр. - В потенциальных местах обитания Филиппы нашли следы тигрицы и тигренка на втором году жизни. Есть вероятность, что это неизвестная нам хищница, но это точно не тигрица из Лазо, ни Светлая, ни Золушка.

О присутствии Сайхана говорят отпечатки больших лап. Однако специалисты уверены, что оставить следы могли и Борис, и самцы из первого выводка Светлой. Выяснить правду поможет анализ ДНК, который проведут по собранным на месте продуктам жизнедеятельности. Окончательные выводы сделают, когда получат данные с фотоловушек.

ПРИВЕТ ОТ ХИЩНИЦЫ

Когда сигналы с ошейника Филиппы перестали поступать, ученые заволновались. Однако в феврале 2019 года она как-будто передала привет, попав в объектив фотоловушки. Судя по снимку, она была вполне здорова и даже чересчур упитана. Это навело ученых на мысль, что хищница может быть в интересном положении.

у звериных семейства уже появились свои фамильные древаФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Следы маленьких лап в местах, где обычно обитала хищница, доказывают теорию о том, у нее появилось потомство. Эту информацию предстоит подтвердить, но специалисты уже сейчас подозревают, что отцом тигренка может быть «президентский» тигр Борис. Напомним, ранее ему приписывали отцовство тигрят, родившихся у тигрицы из Лазо и у хищницы Светлой.

Кстати говоря, на сегодняшний день в области насчитывают около 20 особей. И у этих звериных семейств уже появились свои фамильные древа.

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