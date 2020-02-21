Под Хабаровском водолазы нашли автомобиль, провалившейся под лед 8 дней назад

Поиск ушедших под лед автомобилей, в одном из которых находились двое рыбаков, продолжался больше недели, и только сегодня водолазам удалось обнаружить затонувший вместе с мужчинами «УАЗ Патриот».

- Обследовав автомобиль, специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело одного из мужчин. При помощи специального оборудования его удалось поднять на поверхность. Поиски второго человека продолжаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Под Хабаровском водолазы нашли автомобиль, провалившейся под лед 8 дней назадФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Найденное тело погибшего рыбака будет опознано родственниками, им сейчас помогают психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, которые дежурят на месте происшествия.

Как сообщают в ведомстве, за все время сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС было обследовано 27 тысяч 650 квадратных метров дна реки Амур. Попавшие автомобили пытались найти при помощи металлоискателей и непосредственно при помощи погружений. В поисках задействованы 19 человек и 5 единиц техники.

Под Хабаровском водолазы нашли автомобиль, провалившейся под лед 8 дней назадФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что ЧП произошло 13 февраля 2020 года. Тогда спасателям позвонили рыбаки, по словам которых их друзья, ехавшие на автомобиле по льду Амура в районе поселка Воронеж-3, вместе с Уазиком ушли под воду. Случилось это примерно в пятидесяти метрах от берега, после того как машины съехали на лед с острова расположенного посреди русла.

По словам очевидцев три автомобиля двигались друг-за другом, первым в полынью ушел «УАЗ Патриот» в котором находились два человека, за ним ехала «Тойота Раш», под ней тоже стал ломаться лед, и машина начала погружаться в воду, но водитель сумел выбраться наружу через окно и добраться до берега. Третий автомобиль резко сдал назад и вынужден был дожидаться спасателей на островке.

Под Хабаровском водолазы нашли автомобиль, провалившейся под лед 8 дней назадФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Только после того как специалисты прибыли и разведали толщину льда, избежавший гибели автомобиль удалось безопасно перевезти на берег. Водителя «Тойоты Раш» отогрели и на скорой помощи доставили в больницу для осмотра. Затем мужчину отпустили домой.