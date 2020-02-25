Какие затмения, кометы и противостояния планет увидят жители Хабаровского края в 2020 году

Затмения, кометы и противостояния планет в 2020 году в Хабаровском крае объединили в небольшой астрономический календарь. Надеемся, что эта подборка проявления космоса будет полезна тем, кто увлекается астрономией, и тем, кто просто любит смотреть на звездное небо.

Напомним, в январе одно из событий астрономического календаря уже случилось. Это было полутеневое лунное затмение, близкое к основной тени Земли. Желающим увидеть это явление пришлось проснуться очень рано, начало затмения было примерно в пять часов утра.

ВЕСНОЙ

Следующий по плану космический «катаклизм» случится 5 мая. В этот день можно будет увидеть комету PANSTARRS. К слову, уже сейчас она видна, если смотреть в небольшой телескоп. К маю ее можно будет увидеть даже в хороший бинокль. Наблюдать за движением небесного тела можно будет вплоть до августа или даже сентября.

ЛЕТОМ

Летом, 21 июня случится кольцеобразное солнечное затмение. При этом в Хабаровске удастся увидеть, как Луна покроет солнечный диск на 23 процента. Другими словами, потемнения среди бела дня не будет. Если взглянуть на небесное светило через подкопченное стекло, то весь процесс будет, как говорится, «налицо».

В июле ожидаются сразу два астрономических явления. Так, 14 числа случится противостояние Юпитера, а 21 июля - противостояние Сатурна. Жители Хабаровского края 11 августа увидят максимум Персеид. В этот раз фаза Луны будет близка к последней четверти, то есть высока вероятность увидеть много красивых метеоров.

ОСЕНЬЮ

Осенью нас ожидают комета, противостояние Марса и полутеневое лунное затмение. Первое явление астрономы прогнозируют 26 сентября. При этом небесное тело сложно будет увидеть в телескоп за месяц до явления и через месяц после него. В остальное время, а именно с мая по декабрь, комету вполне можно увидеть в хороший телескоп.

Противостояние Марса пройдет 14 октября. Лучше всего этот процесс наблюдать за две недели до и после противостояния. В это время Марс будет ярче Юпитера и приблизится к Земле почти так же близко, как и за два года до этого, во время великого противостояния. Полутеневое лунное затмение, близкое к основной тени Земли, случится вечером 30 ноября. Возможно, будет заметно небольшое потемнение лунного диска.

ЗИМОЙ

Зимой, 21 декабря произойдет редкое астрономическое событие - сближение Юпитера и Сатурна. Наблюдать его можно будет на закате за неделю до и через неделю после этой даты.

Отметим также, что желающие смогут собраться группой для астрономических наблюдений или записаться на экскурсии. Так, в конце апреля - начале мае планируют организовать наблюдение кометы PANSTARRS, 21 июня - солнечного затмения, 10-15 августа - Персеиды, 10-20 октября - противостояния Марса и 30 ноября - полутеневое затмение. Последний осенний выезд остается под вопросом и будет зависеть от погодных условий. Записаться на экскурсию можно на Хабаровском астрономическом портале.