2020-02-28T09:10:48+03:00
Общество

Сжигание чучела Масленицы в Хабаровске в 2020 году: зачем сжигать, как и из чего сделать куклу

Обычаи и ритуалы во время празднования последнего дня Масленицы и правильное их соблюдение по древним поверьям гарантируют успешный приход весны
Василий ЗАДУНАЕВ
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Сжигание чучела Масленицы в Хабаровске в 2020 году: зачем сжигать, как и из чего сделать куклуСжигание чучела Масленицы в Хабаровске в 2020 году: зачем сжигать, как и из чего сделать куклуФото: Мария ЛЕНЦ
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ЗАЧЕМ СЖИГАТЬ МАСЛЕНИЦУ

Весна - время обновления, а еще нашим предкам было хорошо известно, что прежде чем впустить в жизнь что-то новое, сначала надо избавиться от старого. Прежде чем встретить весну, надо проводить зиму, да желательно так, чтобы страшная и холодная как минимум полгода не возвращалась. Именно поэтому на масленицу принято сжигать чучело. Кукла, сделанная из деревянной крестовины, соломы и старой одежды символизирует Морану (Морену, Мару) - древнюю богиню смерти и холода.

Наши предки верили, что вместе с чучелом сгорают все горести и печали. Также исстари было принято обкладывать масленичную куклу старыми вещами - во-первых, горит лучше, и тогда плохое уж точно не вернется до осени, во-вторых, повод избавиться от накопившегося хлама. Сжигание Масленицы - древняя, еще языческая традиция, и в те времена это являлось еще и своеобразным жертвоприношением.

Можно ли православным христианам праздновать Масленицу? Можно. Как утверждают священнослужители, Масленица - это подготовительная неделя к Великому посту, и ничего плохого во всенародном празднике и гуляньях нет.

КАК СДЕЛАТЬ МАСЛЕНИЦУ

Есть минимум три способа изготовить чучело для сожжения. Народные умельцы советуют: если уж приспичило сжечь Масленицу в частном порядке, ее необязательно делать большой. Можно взять обыкновенный веник, завернуть его в яркую ткань, имитирующую сарафан, нарисовать рожицу, и пожалуйста - чучело для семейного праздника готово.

Если хочется куклу побольше и предполагается, что гулять будет не одна семья, то стоит поискать солому. Это уже сложнее. Солома сегодня - материал не первой необходимости. Знатоки советую отправиться на ближайшую ферму - там то точно она есть, или в цветочный магазин - тут уж как повезет, некоторые флористы используют солому в украшении букетов. Чтобы сделать чучело, солому нужно сложить в сноп, придать ему очертания человеческой фигуры, нарядить в одежду, а на белой ткани нарисовать лицо.

И, в конце концов, чучело для сожжения в последний день Масленицы можно сшить. Здесь главное, чтобы руки из нужного места росли. Ткань подойдет любая, которую не жалко, главное, чтобы горела. Шьют, набивают соломой и ватой, наряжают, украшают - тут уж как кому нравится.

ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЛИШНЕГО НЕ СГОРЕЛО

Пожарные, конечно, не в восторге от огненных народных забав, но способны войти в положение, однако настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности при сжигании чучела Масленицы.

- Место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек и должно быть оцеплено;

- В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и находиться первичные средства пожаротушения;

- Организаторы мероприятия должны при необходимости обеспечить беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб;

- Оптимальное расстояние от чучела Масленицы до зрителей - не менее 15 метров;

- Особое внимание - детям: не оставляйте их без присмотра;

- При сжигании чучела необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре, не рекомендуется использовать горючие жидкости;

- После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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