Хабаровск иностранцам презентуют как один из самых солнечных городов России

Хабаровск вполне может стать городом, привлекательным для туристов. По крайней мере, об этом крепко задумались городские власти. Пока основную проблему в развитии туристического потенциала чиновники видят в отсутствии четкой системы.

ОТСТУПЛЕНИЕ

В 2019 году в Хабаровске побывали 121 тысяча иностранцев. Больше 43 тысяч из них – приехали с целью познакомиться с городом. Среди гостей краевой столицы в основном граждане Кореи (26 тысячи 560 человек), Китая (семь тысяч 392 человек) и Японии (четыре 874 человек).

Приезжал блогер из Великобритании Джонни Тикл. Единственное, что его смутило – это маленькие размеры Ленина на главной площади. В остальном он остался доволен, рассмотрев великолепную архитектуру в исторической части столицы, и прекрасный парк в районе набережной. Оценил видеоблогер и благоустроенную территорию «Динамо», назвав ее милейшей частью города. Кстати Джонни составил свой рейтинг российских городов, в которых побывал. Хабаровск, по его мнению, относится к хорошим городам, равно как и Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск.

Перед новым годом в своем блоге о путешествии в Хабаровск рассказал Дмитрий Шамов. Он долгое время живет в Японии, когда вылетал оттуда в Хабаровск, искал информацию о городе. К своему удивлению он обнаружил, что данных о нем катастрофически мало, особенно если делать запросы на японском языке.

«ФИШКИ» ХАБАРОВСКА

Городские власти понимают, что потенциал у рекреационного направления есть. Чтобы развивать его, решили выработать концепцию внутреннего и въездного туризма. Она то и станет той самой системой, определит порядок действий и поможет сделать город узнаваемым, чтобы гостям хотелось задержаться здесь, а лучше - остаться навсегда. Обсудить эту идею собрались представители бизнеса, администрации города, депутаты Хабаровской городской думы и эксперты. Также подключились представители туриндустрии, рестораторы, отельеры, музейные работники, чиновники и ученые. Всего провели более 20 интервью с этими специалистами, на основе которых и определили направления будущей концепции.

Концепция станет той самой системой, определит порядок действий и поможет сделать город узнаваемымФото: Администрация Хабаровска

- Эксперты отметили, что в Хабаровске много памятников архитектуры, храмов, площадей, скверов и парков, музеев. Есть и неформальные достопримечательности, например, самый длинный в России автомобильный мост, изображение которого есть на пятитысячной купюре, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Город интересен транзитным путешественникам, любителям этнографического и экологического туризма. Здесь проходят крупные культурные и спортивные мероприятия международного уровня, например, «Новые имена стран АТР», День города, международная парусная регата, конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь», военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Городские власти заметили, что событийный туризм привлекает в город новых участников и зрителей. Теперь нужно научиться правильно его использовать, а именно не просто наращивать количество мероприятий, а расширять их тематику.

- Среди наиболее перспективных – театральные и кинофестивали, различные конференции, а также гастрономические шоу и дегустации, - рассказал Максим Клиценко, разработчик концепции, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Социально-культурный сервис и туризм» ТОГУ.

Пока автор ориентируются на такие туристические приманки, как «Клубничный фестиваль» в Балаково, ярославскую гастронеделю «Пир на Волге», фестиваль «Вкус Якутии», куда съезжаются гурманы со всего мира. Среди наиболее популярных такие мероприятия, как «Праздник русского холодца» в Павловом Посаде, куда в 2018 году съехались около пяти тысяч гостей, а в 2019 – уже семь тысяч посетителей. К слову, Хабаровск собираются презентовать иностранцам, как один из самых солнечных городов России.

Среди поступивших предложений создание на территории города художественного фильма и специального порталаФото: Администрация Хабаровска

Среди поступивших предложений создание на территории города художественного фильма и специального портала, где на разных языках представят всю информацию о достопримечательностях, экскурсионных маршрутах, культурных объектах и развлекательных заведениях города. Сайт уже запущен, его сейчас наполняют.

ЧТО ДУМАЮТ ХАБАРОВЧАНЕ

О создании концепции уже начались дискуссии среди пользователей соцсетей. Они отреагировали на вопрос, поступивший прямо из мэрии: «Что, по вашему мнению, может стать туристической «фишкой» города?». Среди предложенных ответов:

- Во всех туристических городах есть таблички с нормальными, свободно читаемыми названиями улиц минимум на двух языках. Для нашего города считаю необходимы такие таблички хотя бы в центре.

- Чистота и порядок в городе. Главная «точка роста» - благоустройство и ЖКХ.

- В центре города убогие киоски для уличной торговли должны иметь более привлекательный вид и быть в едином стиле.

- Не хватает мусорных контейнеров! Жизнь уличная остановилась, только собак много бездомных развелось и домашние все в городе загадили!

- Хотелось бы чтобы «фишкой» Хабаровска стали вежливость, дружелюбие, открытость и отзывчивость населения, которое здесь проживает.

- А мы занимаемся ездовым собаководством и уже семь лет к нам в Хаси-Бури приезжают американцы, немцы, австрийцы, филиппинцы, монголы, корейцы, японцы. Мы катаем их на собаках и рассказываем про национальное собаководство. И за эти семь лет нам ни разу даже не позвонил никто с мэрии, почему?

Похоже, пока хабаровчане скептически относятся к идее развития туризма, со стороны обывателя наблюдая за обстановкой в городе. Возможно, и правда нужно начать решать текущие проблемы, связанные с благоустройством, ремонтом дорог, территориями для выгула собак, а уж потом зазывать в гости иностранцев и хвастать великолепием одного из самых солнечных городов России.

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