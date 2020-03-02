2020-03-02T08:18:09+03:00
Общество

Погода на месяц в Хабаровске: в марте 2020 года пойдет снег

О том, какая погода в марте 2020 в Хабаровске нас ожидает - рассказываем сегодня
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода на месяц в Хабаровске: в марте 2020 года пойдет снегПогода на месяц в Хабаровске: в марте 2020 года пойдет снегФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Хабаровске погода в марте возьмет устойчивый курс на плюсовые температуры, что, в принципе, календарно обоснованно, хотя и несколько преждевременно. А вот с осадками в этом месяце нам с вами не очень-то повезет.

Первая декада месяца обещает быть неожиданно теплой. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра днем может подниматься до отметки +6 градусов, при этом ночью сильного мороза не будет, но отрицательный фон сохранится, температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Возможен снег в конце декады, а погода на праздник 8 Марта обещает нам заманчивое тепло.

Во второй декаде месяца ситуация с температурой будет не такой веселой - днем от -3 до 0, ночью -6 -2 градуса. Ветер при этом, однако, усилится и будет дуть со скоростью от пяти до семи метров в секунду. Почти всю декаду нас ждет ясное небо, однако в конце синоптики обещают три снежных дня подряд, предварительно, это будут 20,21 и 22 марта.

В третьей декаде марта 2020 будет пасмурно, небо затянут тучи, пару раз пройдет мокрый снег и даже небольшой дождь. Температура воздуха в этот период выйдет на положительный уровень и составит 0 +3 градуса тепла, ночью же пока сохранится минус - от ноля до трех градусов мороза. Вкупе с мокрым снегом и 90-процентной влажностью воздуха нетрудно догадаться, во что превратятся дороги и тротуары, поэтому будьте осторожны.

Что ж, погода на месяц в Хабаровске ожидается неоднозначная. Впрочем, каждый год март преподносит те или иные сюрпризы - то снега выпадет столько, сколько за всю зиму не выпадало, то неожиданно зацветут одуванчики, а то и все вместе, разом. Удивляться ничему не будем, а просто переждем этот капризный месяц, после которого начнется всамделишная, теплая и сухая весна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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