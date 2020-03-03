В Хабаровске из-за сообщения о бомбе на борту экстренно сел самолет рейса Владивосток - Москва

Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А330 (рейс SU-1703) вылетел из Владивостока в 13:50 в Москву (аэропорт Шереметьево). Примерно через час полета экипаж получил сообщение о заложенной бомбе и принял решение запросить экстренную посадку.

Как подтвердила «КП» - Хабаровск» Анастасия Хаустова, начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта, самолет успешно приземлился в 15:15 местного времени (8:15 мск). Вместимость Airbus А330 – 296 пассажиров, на этом борту 167 человек, из них 14 – члены экипажа. На месте уже работают экстренные службы.

- Пассажиров выводят из самолета. Им предстоит пройти дополнительный осмотр. Поисками предполагаемого взрывного устройства займутся спецслужбы, - объяснила Анастасия Хаустова. – Будет тщательно осмотрен груз на борту, весь багаж, почта и, конечно, сам самолет. Процедура не быстрая, займет около четырех часов. На это время пассажиров разместят в зале ожидания.

Напомним, что около месяца назад, 27 января, при схожих обстоятельствах, в аэропорту Хабаровска экстренно сел другой самолет «Аэрофлота» - Airbus A330, с 262 пассажирами и десятью членами экипажа на борту. Он следовал рейсом Хабаровск – Москва (SU1713). Сообщение о заложенной бомбе также поступило в течение первого часа полета. Судно развернули обратно в краевой центр, тщательно обыскали, но ничего взрывоопасного не обнаружили.