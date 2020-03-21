Будем отдыхать дома: жителей Хабаровского края просят не ездить за рубеж

Береженого, как известно, и бог бережет – особенно эта поговорка актуальна из-за нового коронавируса. Федеральное агентство по туризму накануне опубликовало рекомендации для россиян. Если кратко, то сейчас то время, когда лучше отдыхать дома, не выезжать за границу, даже в те страны, где эпидемиологическая обстановка спокойная.

НЕ НУЖЕН МНЕ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...

В комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края работают над возвращением жителей края с заграничных курортов. Сегодня, в субботу 21 марта, во Вьетнам вылетел пустой чартер, который заберет наших земляков с отдыха. Следующий рейс запланирован на 28 марта.

Кстати, с 22 марта Королевство Таиланд ужесточает правила въезда для российских туристов. Границу смогут пересечь те, у кого будет справка об отсутствии вируса COVID-2019 и медицинская страховка на сто тысяч американских долларов.

- До последнего дня компании продавали туры, однако ситуация в корне изменилась. Из Хабаровска в Таиланд запланирован вылет 22 марта. Но мы просим его отменить, чтобы в дальнейшем не усугублять ситуацию как для людей, так и для туристических фирм, продавших путевки, - сообщила Валентина Неретина,начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края.

ТУРФИРМЫ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ

Естественно, такая ситуация не лучшим образом сказывается на состоянии туристической сферы. Сейчас федеральные и краевые власти прорабатывают меры поддержки турфирм, вынужденно терпящих убытки и даже приостанавливающих деятельность. Специалисты собирают информацию о текущем положении дел туристических компаний, коллективных мест размещения, которая в дальнейшем будет направлена в Минэкономразвития РФ.

- Правительство РФ приняло решение об использовании до 300 миллиардов рублей для первоочередных мер по поддержке отраслей экономики и граждан. В числе перечисленных отраслей - туристская индустрия, - отметила Валентина Неретина. - Мы обзваниваем компании, узнаем по загрузке гостиниц, какой процент отказов, есть ли аннуляции заявок. Ситуация такова, что свыше 90 процентов от оставленных ранее иностранными гражданами заявок аннулированы. Скорее всего пандемия внесет свои коррективы и во внутренний туризм.

Напомню, в Хабаровском крае недавно официально подтвердили COVID-2019 у трех пациентов. Все они в больнице под присмотром врачей, болезнь у всех протекает в легкой в форме. Еще около 700 человек помещены в карантин, у них взяты пробы на коронавирус. Из них примерно пятьсот – это туристы, вернувшиеся из других стран. Они получили предписание находиться дома. В минздраве Хабаровского края напомнили, что за нарушение режима самоизоляции следует ответственность, вплоть до уголовной.

На четырнадцать дней в карантин помещают всех, кто приехал из других стран. Все места дислокации общественного транспорта – железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, станции городского транспорта – обрабатывают дезсредствами не реже четырех раз в сутки.

Получить более подробную информацию или задать вопрос можно по телефону горячей линии в Хабаровском крае (4212) 402-201 (добавочный 1). Также по этому номеру нужно сообщать о факте приезда из-за границы.