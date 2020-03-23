Ученые обнаружили сходство между молодыми мамами и тигрицами из ЕАО

Копилка тигриных историй из ЕАО пополнилась новыми сообщениями от научной братии. Кроме слов, специалисты смогли предоставить еще и фотографии. Снимки по-своему уникальны, потому что на них запечатлена новая жизнь.

ПОЛОСАТЫЕ ХИЩНИКИ В ФОКУСЕ

Изображения удалось получить с помощью фотоловушек, которые установили в местообитаниях реинтродуцированных тигров в ЕАО. Устройства проверили участники мониторинговой экспедиции. Среди них были специалисты МРОО «Центр тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО. Они посетили заказники «Журавлиный» и «Дичун», а также бассейн реки Помпеевка.

Участники мониторинговой группы хотят запечатлеть всех реинтродуцированных тигров и их потомство ФОТО: Виктор Кузьменко

С помощью фотографий ученые пытаются понять, как устроена жизнь тигров в естественной среде обитания. В 2020 году участники мониторинговой группы хотят запечатлеть всех реинтродуцированных тигров, а также их недавно появившееся потомство.

ПЕРВЫЕ СНИМКИ ТИГРЕНКА

Каждый хищник, а точнее хищница имеет свои повадки. Если полосатая хищница по кличке Светлая уже устроила семейную фотосессию со своими малышами и главой семейства - президентским тигром Борисом, то Филиппа и тигрица из Лазо продолжают сохранять интригу. Они уже оставили немало подсказок, намекая на то, что потомство у них все-таки появилось, но ни одна из них не стремилась явно это продемонстрировать. В этом ученые усмотрели явную аналогию с поведением молодых мам-людей, которые в основном не хотят показывать ребенка посторонним в первый месяц жизни. Суеверие это, причуда или элементарная мера безопасности, но мама есть мама и она всегда заботиться о своих детях.

Пока Филиппа и тигрица из Лазо, словно следуя человеческим суевериям, старательно обходили вместе с тигрятами фотоловушки, специалисты работали. Они поставили аппаратуру на новых тигриных тропах и таки добыли первые кадры тигрицы из Лазо с отпрыском, да еще и с разных ракурсов.

По следам фиксировали двоих котят, но на фотоловушки попал только один ФОТО: Виктор Кузьменко

- Точно сказать, сколько у нее тигрят, пока невозможно. По следам фиксировали двоих котят, но на фотоловушки попал только один. Возможно, со вторым тигренком что-то случилось или он просто не сфотографировался. Надеемся, что малыш «постеснялся» подойти к фотоловушке, но всякое может быть, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

ИЗ ЖИЗНИ ТИГРОВ

Тигр, находящийся на свободе, в естественной среде обитания, ведет отнюдь не райскую жизнь. Каждый день он выживает в суровых условиях: не все охоты на копытных животных заканчиваются удачно, иногда при атаках на жертв тигры получают травмы. Трудно приходится тигрицам, воспитывающим потомство. Хищница может долго обходиться без еды, а ее тигрята – нет. Она уходит на охоту, оставляет детенышей одних. К слову, не все они доживают до взрослого состояния.

Отметим также, что участники экспедиции отследили «место жительства сына президентского тигра Бориса из первого выводка тигрицы Светлой. Отпрыск сформировал охотничий участок по соседству с отцом и ведет себя по отношению к родителю уважительно, не покушаясь на его угодья.

Сын тигра Бориса сформировал охотничий участок по соседству с отцом ФОТО: Виктор Кузьменко

Еще ученые пытаются разобраться в личной жизни Филиппы, которая создала вокруг своей хищной личности настоящую интригу. Делают они это максимально аккуратно, чтобы не тревожить покой животного. Очередная цель специалистов – получить фотодоказательства ее материнства.

В настоящее время группировка тигров в ЕАО по оценкам специалистов насчитывает порядка 20 особей, включая тигрят.

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