Как развлечь себя во время карантина в Хабаровске?

Коронавирус испортил гастрольный график не одной заезжей звезде, а еще лишил горожан массы концертов, фестивалей и театральных показов. Напомним, в целях безопасности в Хабаровском крае ввели полный запрет на массовые мероприятия: до особого распоряжения остановили работу музеев, библиотек, театров и выставок, отменили фестивали и концерты, прекратили публичную демонстрацию фильмов в кинотеатре «Совкино», муниципальным и частным кинотеатрам настоятельно рекомендовали приостановить свою работу. Что же делать, когда искусство и культуру закрывают на карантин? К счастью, некоторые учреждения решили продолжить общение с посетителями в виртуальном формате.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Например, краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина предлагает своим читателям заходить на сайт и читать книги Николая Дмитриевича Наволочкина, а также слушать аудиофрагменты произведений писателя и совершить виртуальную экскурсию по экспозиции «Дом-музей Н.Д. Наволочкина». Кроме того, на сайте библиотеки взрослые и дети могут получить доступ к электронному каталогу и видеоматериалам, размещенным на канале библиотеки в YouTube. А это творческие встречи с популярными российскими и дальневосточными писателями, подборка материалов о жизни и творчестве Н.Д. Наволочкина, лекции, семинары и прочее.

С 25 марта библиотека организует цикл онлайн-трансляций мероприятий для детей, доступ к которым будет возможен как на сайте библиотеки, так и на канале YouTube. Сотрудники предложат ребятам поэтические и литературные часы, обзоры книг, викторины и многое другое. Темы ближайших выпусков: «Поэтический час по творчеству дальневосточного писателя В.С. Рыбина», «Час книги из цикла «Сказки вслух» по книге Дэвида Макки «Веселые истории Элмера», «Поэтический час «Стихотворения дальневосточных поэтов» и другие, не менее интересные.

Также юных пользователей научат делать книжные закладки и другие поделки во время творческих мастер-классов, организованных в онлайн-режиме. А любители чтения всегда могут удаленно получить услуги по онлайн-продлению книг, по выдаче книг из мобильной библиотеки ЛитРес, а также ответить на вопросы литературных викторин.

Не отстает и Дальневосточная государственная научная библиотека - тематические онлайн-трансляции стартуют уже с сегодняшнего дня, темы разнообразные и интересные, например: библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» (художественное чтение книг известных хабаровских детских писателей, русских народных сказок и сказок народов мира), открытый онлайн-лекторий «Золотой фонд русской литературы», виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края» (обзор книжных памятников Центра консервации документов и изучения книжных памятников ДВГНБ), краеведческий видеоблог «Что читать о Хабаровском крае?».

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В увлекательный мир музейной экспозиции предлагает отправиться Дальневосточный художественный музей - и хотя залы его сейчас закрыты для посещения, на сайте есть несколько интересных виртуальных экскурсий различной тематики. Например, вводная экскурсия «Дальневосточный художественный музей», «Высокое собрание», «Высокое собрание. Русская экспозиция музея», «Высокое собрание. Зал западного искусства» и «Амур - река традиций».

Гродековский музей закрыт для посещения с 23 марта, однако планирует оставаться на связи, и теперь общение с посетителями будет выстраиваться через официальный сайт музея и страницы аккаунтов в соцсетях. Сотрудники обещают рассказывать пользователям о музейном закулисье, об историях коллекций, показывать видеоэкскурсии по основным экспозициям музея и выставкам. А кот Архип станет проводником в путешествиях по «Лабиринтам Подземья» и Детскому музею.

Одним словом, музеи и библиотеки постарались сделать все возможное, чтобы вы не скучали в изоляции. Будем надеяться, ситуация с коронавирусом изменится к лучшему в самое ближайшее время, и тогда культурная жизнь в Хабаровске расцветет с удвоенной силой!