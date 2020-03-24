Хабаровский театр юного зрителя из-за коронавируса переносит спектакли на неопределенный срок

В Хабаровске сейчас 4 человека с подтвержденным анализом на коронавирус и более 700 находятся на карантине. Инфекционисты утверждают, что одна из самых действенных мер борьбы с опасной инфекцией – самоизоляция и разобщение. Все в лучших традициях российской и советской медицинской школы еще с начала двадцатого века отработавшей приемы борьбы с эпидемиями (гораздо более страшными, чем нынешний коронавирус).

Коронавирус очень опасен на последней стадии, когда ОРВИ вызванное инфекцией развивается в воспаление легких. Выявленный в самом начале он успешно лечиться. При небольшом количестве заболевших ничего страшного нет – им хватит и квалифицированных врачей и изолированных боксов в инфекционном госпитале, развернутом на базе 10 горбольницы и медикаментов. Другое дело, когда число зараженных перевалит за тысячи, и начинает расти лавинообразно как в Европе, врачи ко всем не успевают, легкая стадия переходит в тяжелую, и тогда появляются первые жертвы.

В связи с этим краевые инфекционисты настоятельно рекомендуют как можно меньше посещать места с массовым пребыванием людей – торговые центры, стадионы, концертные залы и театры.

- Мы, как и все, внимательно следим за развитием пандемии вируса COVID-19 во всем мире. Поэтому временно приостанавливаем работу театра и вслед за Всемирной организацией здравоохранения просим вас избегать мест скопления людей, по возможности не трогать лицо руками, пользоваться антисептиком и не поддаваться панике, - сообщают в хабаровском ТЮЗе. - Все спектакли в афише до 12 апреля переносятся на неопределенный срок. Мы всегда рады видеть вас в нашем театре, поэтому предлагаем не сдавать билет, а просто перенести визит на любую другую дату после того, как исчезнет угроза пандемии.

Тем, кого такие условия не устраивают, билеты могут вернуть. Принимают их и возвращают деньги по месту покупки – в кассе театра или на сайтах-партнерах. К возврату принимают билеты даже не на отмененные спектакли, их стоимость обещают вернуть в полном объеме. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в кассы ТЮЗа.

Помимо театра юного зрителя на дистанционный режим работы переходят и другие учреждения культуры и искусства. Из-за угрозы распространения инфекции приостановлен прием посетителей в музеях и библиотеках. Также до особого распоряжения не будут принимать зрителей краевые театры, филармония, кинотеатры и цирк.

Чтобы утолить информационный голод людей оказавшихся в самоизоляции некоторые краевые учреждения запускают интернет проекты доступные не только на официальных сайтах музеев и библиотек, но в социальных сетях. Например в интернете доступны видео-экскурсии по Градековскому музею, мини интервью с сотрудниками и театрализованные ролики из «Лабиринтов Подземелья» и Детского музея.

Не отстает художественный музей в социальных сетях рассказывающий о коллекциях и художниках. Научная библиотека тоже запускает несколько проектов во всемирной паутине – библиоканал для детей, видеоблог: «Что читать о Хабаровском крае» будет проходить в формате уроков для школьников, планируются и виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края». Немало интересного можно найти и на сайте детской библиотеке имени Николая Наволочкина – сообщают в правительстве Хабаровского края.