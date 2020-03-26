2020-03-26T04:55:53+03:00
Общество

По тонкому льду: в Хабаровском крае люди рискуют жизнью ради красивых фотографий Амура

Сотрудники МЧС и волонтеры проводят рейды, пытаясь убедить любопытных дожидаться ледохода на берегу
Борис КОКУРИН
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По тонкому льду: в Хабаровском крае люди рискуют жизнью ради красивых фотографий АмураПо тонкому льду: в Хабаровском крае люди рискуют жизнью ради красивых фотографий АмураФото: Борис КОКУРИН
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В этом году, говорят специалисты, зима была аномально теплая. Весна от нее не отстает, по данным гидрологов в Хабаровском крае реки начали активно вскрываться ото льда. Толщина льда на Амуре сейчас колеблется от 40 до 130 сантиметров. Цифры успокаивают – лед кажется толстым и прочным, но это далеко не так. Это видно невооруженным взглядом – вблизи Хабаровска, например, на реке уже множество промоин с чистой водой.

Однако это не останавливает любителей острых ощущений – стоит только вечером выйти на набережную как в глаза бросается множество любителей прогуляться по непрочному льду. Есть рыбаки, но большинство с телефонами и фотоаппаратами рискуют жизнью ради эффектного кадра. Особенно много молодежи.

- В этом году в ходе рейдовых мероприятий мы отмечаем более ранние сроки появления достаточно больших участков чистой воды на Амуре, - рассказывает Дмитрий Омельченко, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. - Но это не останавливает любителей острых ощущений. Многие выходят для прогулок на покров реки, который и льдом уже назвать нельзя. Это масса кристаллической структуры, которая по своей плотности больше напоминает плотно утоптанный снег. Многие забывают, что он тает не только сверху от солнечного воздействия, но и снизу подмывается течением реки.

Если водителей, которые хотят «проскочить» по льду в неразрешенных для этого, а значит и небезопасных местах можно оштрафовать, за нарушение водоохранной зоны, или опасное вождение. То пешеходами даже штрафа не выпишешь – можно только попросить не рисковать жизнью понапрасну. Именно этим занимаются сейчас сотрудники МЧС и волонтеры.

- Волонтёры рассказывают о запрете выхода на лёд, о действующих ледовых переправах, раздают информационные листовки и памятки. Особую тревогу сейчас вызывают дети на льду, которых не редко туда приводят сами родители, или они приходят поиграть у водоемов самостоятельно. С ними мы проводим также беседы и объясняем, чем опасны такие забавы. Запрещено прыгать с льдины на льдину, кататься на них или удаляться от берега. Рассказываем, что ледовый припай к берегу уже совсем хрупок, и есть вероятность провалиться в воду или быть унесенным на отломившейся льдине, - подчеркнул Евгений Алёшкин, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Рейды проходят регулярно и будут продолжаться и дальше пока Амур не очиститься ото льда, а произойдет это уже скоро, возможно в первой половине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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