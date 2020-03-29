Хабаровчане не оценили попытку чиновников замаскировать прогулочную яхту под спасательный катер

Не успело отгреметь скандальное дело о базе «Горные ключи», а жители краевой столицы стали участниками очередной глобальной дискуссии. На этот раз предметом спора стала яхта Bayliner, которую депутаты Гордумы обнаружили во время изучения расходной части бюджета. Объект, которые они смело назвали «расходом с сомнительной эффективностью», осмотрели еще 24 марта.

О ПРЕДМЕТЕ СПОРА

Яхта Bayliner приобретена была в 2010 году. В качестве покупателя выступило МУП «Водоканал». Среди технических характеристик: класс река-море, скорость 36 узлов, то есть до 60 километров в час, расход топлива 100 литров в час. По версии Водоканала, дорогостоящее плавсредство приобрели для отбора проб воды.

Как отметил Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы седьмого созыва, осенью плавсредство передали на баланс центра проведения спасательных работ. Однако специалисты уверили, что в силу технических характеристик, это судно совершенно не пригодно ни для отбора проб воды, ни для проведения спасательных работ.

Так выглядит обычный спасательный катер ФОТО: Аккаунт в социальной сети Михаила Сидорова

Также по словам спикера хабаровской городской Думы, есть сведения об использовании яхты руководством МУП в личных целях для организации досуга.

ОТВЕТ МЭРИИ

В последнее время, городской администрации частенько приходится давать ответ на разные, в том числе и неудобные вопросы. Пришлось отвечать и за очередное «открытие».

- Катер передали в структуру ГО и ЧС администрации Хабаровска для проведения аварийно- и поисково-спасательных работ на акватории реки Амур и Амурской протоки, эвакуации пострадавших с левобережной части территории города и ликвидации ЧС на водном транспорте, - отмечают в городской администрации.

Между тем, плавсредство все-таки называется яхтой и отличается от катера тем, что предназначено в основном для путешествий и водных прогулок. По крайней мере, производитель именно так позиционирует модель Bayliner 325, по поводу которой сейчас идут споры.

- Стоимость этого катера сегодня составляет около трех-четырех миллионов рублей, а покупка нового плавсредства обойдется в сумму от пяти до семи миллионов рублей, расходы на содержание тоже увеличатся, - комментирует глава администрации Хабаровска.

Сергей Кравчук также отметил, что примет окончательное решение по вопросу с яхтой только после того, как горожане выскажут свое мнение. Теперь жителям нужно выбрать, что лучше, продать катер или оставить его на службе спасателей. Пользователи соцсети, включившиеся в дискуссию по поводу яхты, вошли в раж. Такой вывод можно сделать по комментариям. Вот часть из них:

- Да это не спасательный катер! Вы фото его видели? Это элитная яхта для отдыха руководства города! Продать однозначно!!!

- Не надо все подряд распродавать из-за воюющих с мэрией депутатов от партии ЛДПР. Надо разобраться в вопросе.

- На кой спасателям катер с высокими бортами и низкой посадкой??? И почему списали только в прошлом году, хотя приобретён гораздо раньше? Кому он тогда пользу приносил?

- Вы что мэр!!! Катер этот для развлечений спасите с воды с высокого борта пластика человека! Нереально!!!!

Большинство горожан уже высказались за то, чтобы продать яхтуФото: Администрация Хабаровска

А на сайте городской администрации уже запущен соответствующий опрос. Отметим, что опрос стартовал 27 марта, однако за два дня большинство горожан уже высказались за то, чтобы продать яхту. Голосование будет длиться в течение двух недель.