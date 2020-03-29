2020-03-29T12:30:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровском крае количество зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек

Пять пациентов пока находятся в инфекционном госпитале с подозрением на COVID-19
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае количество зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек ФОТО: Минздрав Хабаровского краяВ Хабаровском крае количество зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек ФОТО: Минздрав Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае официально подтвердили еще два диагноза COVID-19. Информация поступила из регионального минздрава. Ранее у этих пациентов был первично положительный результат лабораторного обследования.

- Я подтверждаю всю опубликованную информацию, и еще раз прошу всех соблюдать режим. Выбирать здоровье,а не сиюминутные интересы, - прокомментировал Александр Витько, министр здравоохранения края.

В минздраве также сообщили, что все пациенты были в контакте с ранее выявленными больными и с момента контакта находились в изоляции. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По данным на вечер 29 марта, в регионе семь пациентов с коронавирусом проходят лечение, пять пациентов находятся в инфекционном госпитале с подозрением на заболевание, у одного сомнительного пациента диагноз не подтвердился.

Напомним, специально для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Хабаровске перепрофилировали городскую больницу №10. Накануне удалось сделать небольшой фоторепортаж о том, как проходят будни в медучреждении. Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в крае обследовали на коронавирус порядка пяти тысяч человек.

- С 1 марта, все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрировали случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и лица, имевшие контакт с заболевшими, проходят лабораторное обследование. В целом в регионе обследовали более 4,8 тысяч человек, провели в лабораториях порядка восьми тысяч исследований, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Фоторепортаж из инфекционного госпиталя сделали в Хабаровске.Автор: Минздрав Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев
Общее число заразившихся превысило полторы тысячи человек, впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года
Новости 24
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 29 марта зараженных коронавирусом два человека
В заказнике Хабаровского края нашли условно пропавших туристов
Нерабочая неделя в Комсомольске-на-Амуре: закрылся зооцентр «Питон»
Фоторепортаж из инфекционного госпиталя сделали в Хабаровске
Почти пять тысяч человек обследовали в Хабаровском крае на коронавирус
Нерабочая неделя в ЕАО: детские сады с 30 марта по 3 апреля закрыты
В Хабаровском крае к месту, где машина ушла под лед, направили еще одну группу спасателей
Погода сегодня: в Хабаровске 29 марта 2020 года без осадков
Дай позвонить? В Хабаровске любитель чужих телефонов отправился под суд
Центральный парк Хабаровска и стадион имени Ленина закрылся на карантин
В Хабаровском крае еще один автомобиль провалился под лед
Нерабочая неделя в Хабаровске: как быть если не с кем оставить ребенка и надо на работу
Погода в Хабаровске на 28 марта 2020 года: днем до +3, без существенных осадков
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры
Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа
Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля
Городская бабочка ожила в Хабаровске
Истребители заправились в небе над Хабаровским краем