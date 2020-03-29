В Хабаровском крае количество зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек

В Хабаровском крае официально подтвердили еще два диагноза COVID-19. Информация поступила из регионального минздрава. Ранее у этих пациентов был первично положительный результат лабораторного обследования.

- Я подтверждаю всю опубликованную информацию, и еще раз прошу всех соблюдать режим. Выбирать здоровье,а не сиюминутные интересы, - прокомментировал Александр Витько, министр здравоохранения края.

В минздраве также сообщили, что все пациенты были в контакте с ранее выявленными больными и с момента контакта находились в изоляции. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По данным на вечер 29 марта, в регионе семь пациентов с коронавирусом проходят лечение, пять пациентов находятся в инфекционном госпитале с подозрением на заболевание, у одного сомнительного пациента диагноз не подтвердился.

Напомним, специально для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Хабаровске перепрофилировали городскую больницу №10. Накануне удалось сделать небольшой фоторепортаж о том, как проходят будни в медучреждении. Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в крае обследовали на коронавирус порядка пяти тысяч человек.

- С 1 марта, все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрировали случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и лица, имевшие контакт с заболевшими, проходят лабораторное обследование. В целом в регионе обследовали более 4,8 тысяч человек, провели в лабораториях порядка восьми тысяч исследований, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.