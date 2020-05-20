Историю электроэнергетики в мире и на Дальнем Востоке восстановили в хабаровском музее

20 мая корпоративный музей ДГК, который сегодня носит имя своего первого директора – заслеженного энергетика Виктора Петровича Божедомова, отмечает 10-летний юбилей, вспоминая прошлое и заглядывая в будущее.

10 лет в цифрах и фактах

- Проведено свыше 500 экскурсий и музейных занятий, 18 выставок, десятки специальных мероприятий для ветеранов и молодежи, детских домов.

- Снято 6 серий фильма «Памятные встречи» по воспоминаниям ветеранов и архивным документам.

- Придумано 2 образовательных квеста, по музею и городу Хабаровску.

- Фонды расширены в десять раз: на учете более 2100 ед. хр.

- Посещаемость возросла в сорок раз: с десятков человек в первые полгода до 2500 ежегодно.

- Открытый для всех: 95 % гостей – не энергетики.

- Появилась своя аудитория: 80 % школьники и студенты.

- Стал известным: гости приезжают со всей России и из-за рубежа.

- Приобрел популярность: оценка в TripAdvisor – 4,5 по пятибалльной шкале.

- Признан профессиональным сообществом: награда «Лучший хранитель истории» на профильном конкурсе администрации г. Хабаровска, 2016 г.; лауреат Всероссийского конкурса «Корпоративный музей», 2019 г.

Спирали истории

История движется по спирали. Подтверждение тому находим в жизни, тут и там…

В далеком 1963 году молодой специалист, инженер-электромеханик Виктор Божедомов переехал из Новосибирска в Хабаровск. Проходя мимо недавно построенного дома номер 65 по улице Шеронова, увидел вывеску управления энергетического хозяйства Хабаровского совнархоза, зашел узнать нужны ли инженерные кадры и был немедленно принят в центральную службу грозозащиты и изоляции. Немало времени он провел в лаборатории испытаний и ремонта высоковольтного оборудования, которая располагалась в цокольном этаже. Именно здесь почти полвека спустя, во многом, стараниями Божедомова появится музей энергетики.

Запомнить уходящую эпоху

Приказ «О создании музея истории энергетики Хабаровского края и ЕАО» вышел в ДГК через полгода после начала операционной деятельности, 1 июля 2007 года. Определили помещение. Нужно было дождаться переезда находящегося в нем расчетно-кассового центра Хабаровскэнергосбыта.

Прошло более двух лет, а «сделали музей» за рекордные пять месяцев. Рекордные, потому что, по мнению специалистов, на это требуется не меньше года. В декабре 2009-го сформировали наблюдательный совет во главе с генеральным директором ДГК Валерием Левитом. Организационные вопросы легли на Виктора Божедомова.

При методической поддержке научных сотрудников Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова за январь 2010-го провели масштабную научно-исследовательскую работу, сформировав концепцию музея. В феврале кинули клич о сборе экспонатов по всем станциям и сетям ДГК, в ДРСК и в ДЭК, обратились к ветеранам. Собрали 245 уникальных предметов, документов и фотографий из рабочих и личных архивов. Они и стали основой коллекции музея. В марте завершили ремонт. В апреле начали художественное оформление экспозиций. 20 мая 2010 года музей ДГК был торжественно открыт.

Высокая планка

Музей сразу взял высокую планку. На открытии заместитель генерального директора по науке Гродековского Анна Пономарева и главный редактор общероссийского журнала «Музей» Елена Медведева «хором» отметили серьезный уровень экспозиции. Первый зал охватывает период с конца XIX до середины XX века и посвящен становлению электроэнергетики в мире. Более полно рассматривается её развитие на Дальнем Востоке после Октябрьской революции, в период строительства социалистической индустрии и во время Великой Отечественной войны. Во втором раскрывается история создания ДГК и ее предприятий, технология производства электрической и тепловой энергии.

Спустя несколько месяцев музей шагнул в виртуальное пространство: появился специальный раздел на корпоративном сайте. Вскоре к двум основным и демонстрационному залу добавился еще один: в холле создали пространство для временных выставок. Затем музей вышел на улицы города – рядом с ним установили 5-тонный ротор паровой турбины. Этот экспонат стал городской достопримечательностью.

Кто в гости к нам?

Сначала шли коллеги-энергетики. Первые гости «из народа» отмечены в журнале посещений в январе 2014-го. С тех пор прохожие день через день звонят в двери музея и удивляются: бесплатно? Любят экскурсии и музейные занятия Евгении Трушковой, работающей здесь практически со дня основания, группы хабаровских школьников и студентов. Жители других российских регионов, прочитав в интернете о музее энергетики в Хабаровске, специально заглядывают. Из Израиля, Японии, США, Германии были, из Китая не один раз.

Приводят в музей своих внуков ветераны. Бывает и наоборот. Внучка Георгия Мамаджанянца, чья мемориальная доска на фасаде здания напоминает о зарождении Хабаровской энергосистемы, тоже энергетик. Она работает в исполаппарате Системного Оператора в Москве и приехала познакомиться с той стороной жизни родного деда, о которой в детстве не задумывалась.

Больше интерактива

Новая руководитель музея энергетики Ольга Божедомова рассказала, что в 2019 году здесь открыли две новые интерактивные экспозиции. «Эволюция телекоммуникаций и информационных технологий в энергетике» говорит голосами реальных работников энергокомпании и с помощью квеста погружает посетителей в тему. «Оперативно-технологическое управление в энергетике» смоделирована на примере Хабаровской ТЭЦ1 так, чтобы каждый ребенок понял, как работает мозг электростанции – главный щит управления, и для чего нужен удаленный диспетчерский контроль над работой всех ТЭЦ.

В обеих экспозициях множество раритетов. В одной можно увидеть ретроспективу носителей цифровой информации, начиная с картонной перфокарты от электронно-вычислительной машины 1970-х гг., трехкнопочную компьютерную мышь с креплением на стену, один из первых сотовых телефонов размером с маленькую буханку хлеба… Частью другой стал фрагмент мозаичного диспетчерского щита со схемой Хабаровской ТЭЦ-1, частотомером и мегаваттметром. В середине 1980-х гг. он служил диспетчерам Хабаровскэнерго и находился в том же здании, где теперь служит музейным экспонатом.

Кто есть кто

В задумках музея – показать многообразие источников энергии на Дальнем Востоке. Вскоре здесь появится наглядная карта, где расположатся на своих местах ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ветряные, солнечные, геотермальные и плавучая электростанции, дающие жизнь городам и посёлкам вокруг. Кстати, в нашем регионе нет только приливной. Почему альтернативные способы выработки электроэнергии применяются в изолированных энергорайонах, а не повсеместно, объяснят на примере новой экспозиции.

Нужно рассказать, считают в музее, и о структуре энергетического комплекса в дальневосточном регионе. Простому человеку неизвестно, сколько людей задействовано, сколько труда вложено, чтобы лампочки в доме загорались, в кране была горячая вода и батареи зимой грели. Обозначить роль каждого звена, их взаимосвязи – важно. Задача – показать комплексно, кто отвечает за производство электрической и тепловой энергии, их передачу, сбыт, диспетчеризацию».

Межмузейные проекты

В скором времени в Музее энергетики им. В.П. Божедомова могут появиться тематические выставки из других музеев региона. Думают здесь об инклюзивных проектах, делающих музейные коллекции доступными для людей с ограниченными возможностями. Чтобы это осуществилось, ведется работа по вступлению в Ассоциацию музеев Хабаровского края.

С популярным в Хабаровске частным Музеем говорящих машин обсуждают возможность организации совместных программ для детей энергетиков, и не только. Ведь между этими двумя музеями есть кое-что общее по фамилии Эдисон. Всех подробностей раскрывать не станем. Ждите анонсов!