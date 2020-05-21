Около двухсот тонн воды сбросила под Хабаровском авиация МЧС на условный пожар

С наступлением теплых деньков в хабаровскую реальность вернулись природные пожары - дачники, собиратели таежных дикоросов, рыбаки, жгущие костры, а иногда и по-летнему жаркое солнце становятся причинами возгораний, которые сжигают в огне десятки гектаров того, что обычно называют «легкими планеты», наносят миллиардный ущерб стране и иногда даже уносят человеческие жизни.

Около двухсот тонн воды сбросила под Хабаровском авиация МЧС на условный пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Бороться с природными и техногенными пожарами приходится не только наземным подразделениям, но и сотрудникам Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Особенно если горит в труднодоступных местах. Для того чтобы максимально эффективно выполнить задачу, приходится тренироваться.

Около двухсот тонн воды сбросила под Хабаровском авиация МЧС на условный пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Первая тренировка прошла накануне начала пожароопасного сезона - когда только Амур начал вскрываться ото льда, но тогда в основном применялись вертолеты, черпающие воду в редких полыньях, сейчас оттачивать мастерство отправились самолеты-амфибии Бе-200ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/780263" frameborder="0"></iframe> Тренировочные полеты МИ-8 и МИ-26 в Хабаровске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщают в ведомстве, в ходе полетов экипажами воздушных судов МИ-8 и МИ-26 были отточены навыки работы с внешней подвеской, а затем и с водосливным устройством. Авиаторы практиковались не только в заборе воды в реке и подъеме большого веса в условиях изменяющихся ландшафта и метеопараметров, но в точности сбросов воды на условный очаг возгорания. После винтокрылых машин на большую воду вышли уникальные самолеты-амфибии.

Около двухсот тонн воды сбросила под Хабаровском авиация МЧС на условный пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Обязательным этапом подготовки этих самолетов к применению по предназначению после долгого зимнего периода являются полет и посадка на воду, для того чтобы проверить их на герметичность, - рассказал Дмитрий Гольнев, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России по инженерно-авиационной службе. - Особенность этих воздушных судов - это то, что они самолеты-амфибии. Они выполняют посадку на воду как для забора воды, так и для высадки спасателей. Выполнив посадку на воду, они фактически становятся морским или речным судном. У них, например, есть якорь и огни, характерные для водного транспорта. У обычных самолетов таких нет.

Кроме непосредственного тушения условного возгорания экипажи также отработали различные внештатные ситуации, которые могут произойти в воздухе. Вводные давали проверяющие с земли, они же следили за точностью выполнения маневров.

Около двухсот тонн воды сбросила под Хабаровском авиация МЧС на условный пожарФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всего экипажами вертолета МИ-8 было совершено пять сливов воды объемом 15 тонн. Ми-26 набирал и опустошал водосливное устройство восемь раз, сбросив на условный очаг возгорания 80 тонн воды. В общей сложности двумя самолетами БЕ-200 ЧС было совершено девять посадок на воду, 21 сброс воды общим объемом 98 тонн.