Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 28 июня 2020: число заболевших приближается к четырем тысячам

По состоянию на утро 28 июня 2020 года в Хабаровском крае суммарно зафиксировано 3978 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Число вылечившихся превысило две тысячи и составляет к утру воскресенья 2123 человека. Подтвержденными остаются 28 случаев смерти от заболевания или вызванными им осложнениями.

За прошедшие сутки на территории края выявлено 79 новых случаев заболевания. Большая часть пациентов – жители краевой столицы и Хабаровского района. По-прежнему, ни одного случая заражения не выявлено в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Количество заболевших по регионам края на 28 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края

Среди заболевших большинство принадлежат к возрастной категории от 18 до 65 лет; 12 пациентов старше 65 лет; один ребенок 7 лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 10% - бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидемического расследования, у 60 % зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Динамика заболеваемости в регионе на 28 июня по информации Яндекс

По состоянию на утро 28 июня под наблюдением врачей остаются 1827 пациентов. Из них 890 проходят лечение в стационаре, 29 в тяжелом состоянии и на ИВЛ, 937 – лечатся амбулаторно.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 847 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 389 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Накануне губернатором региона Сергеем Фургалом было принято решение продлить запрет на работу развлекательных центров, кинотеатров (кроме автокино), заведений общепита, театров и музеев. Ориентировочно они откроются 13 июля.