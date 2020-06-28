2020-06-28T04:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 28 июня 2020: число заболевших приближается к четырем тысячам

В регионе продлен запрет на работу индустрии развлечений
Евгения МОЛОТОВА
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В регионе продлен запрет на работу индустрии развлеченийВ регионе продлен запрет на работу индустрии развлеченийФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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По состоянию на утро 28 июня 2020 года в Хабаровском крае суммарно зафиксировано 3978 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Число вылечившихся превысило две тысячи и составляет к утру воскресенья 2123 человека. Подтвержденными остаются 28 случаев смерти от заболевания или вызванными им осложнениями.

За прошедшие сутки на территории края выявлено 79 новых случаев заболевания. Большая часть пациентов – жители краевой столицы и Хабаровского района. По-прежнему, ни одного случая заражения не выявлено в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Количество заболевших по регионам края на 28 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края

Количество заболевших по регионам края на 28 июня по информации министерства здравоохранения Хабаровского края

Среди заболевших большинство принадлежат к возрастной категории от 18 до 65 лет; 12 пациентов старше 65 лет; один ребенок 7 лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 10% - бессимптомные носители, выявленные при проведении эпидемического расследования, у 60 % зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Динамика заболеваемости в регионе на 28 июня по информации Яндекс

Динамика заболеваемости в регионе на 28 июня по информации Яндекс

По состоянию на утро 28 июня под наблюдением врачей остаются 1827 пациентов. Из них 890 проходят лечение в стационаре, 29 в тяжелом состоянии и на ИВЛ, 937 – лечатся амбулаторно.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 847 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 389 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Накануне губернатором региона Сергеем Фургалом было принято решение продлить запрет на работу развлекательных центров, кинотеатров (кроме автокино), заведений общепита, театров и музеев. Ориентировочно они откроются 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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