Новости по коронавирусу в ЕАО на 30 июня 2020: число излечившихся 347

В Еврейской автономной области на 30 июня 2020 года зафиксировали 427 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились 347 человек, скончались пятеро, остальные получают лечение.

- В коронавирусные стационары госпитализированы 23 человека, 52 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находятся 32 пациента (15 - с диагнозом COVID-19 и 17 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус). В больнице города Облучье изолированы 14 человек (восемь - с подтвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине), - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Динамика роста заболеваемости в ЕАО на 30 июня по данным Яндекс-коронавирус

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО на 26,1% (занято 47 мест из 180). На домашнем карантине остаются 134 человека. За минувшие сутки проведено 90 тестов на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 59 человек, в том числе три ребенка. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких сейчас получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

Напомним, опасную змею отловили в поселке в ЕАО. Сообщение о незваном госте поступило в службу спасения в воскресенье, 28 июня, в полдень.