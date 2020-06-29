29 Июнь 2020 2020-06-29T04:28:30+03:00

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Опасную змею отловили в поселке в ЕАО. Сообщение о незваном госте поступило в службу спасения в воскресенье, 28 июня, в полдень. По тревожному сигналу на место происшествия в село Пронькино отправились спасатели Иван Егин и Вадим Рафиев.

- Змею решено было поймать. Для этого использовали специальные перчатки. Как оказалось, в поселок забралась гадюка - распространенный в Еврейской автономии вид пресмыкающихся. И весьма опасный. Отловленную змею посадили в мешок и вывезли в лес за пределы населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, если змея оказалась рядом, ее нельзя трогать, преследовать, пытаться поймать или взять в руки. Помните, к любой змее нужно относиться как к ядовитой. К слову, ядовитые змеи опасны в любом возрасте - и только что вылупившиеся из яиц, и взрослые особи.

ИСТОЧНИК KP.RU