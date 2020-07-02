Полиция нашла человека, «минировавшего» магазины сети «Самбери» в Хабаровске

Как сообщают в ведомстве, сотрудники следственного управления МВД по Республике Коми завершили расследование уголовного дела, заведенного на «террориста» из города Усинска, одним звонком заминировавшего сеть супермаркетов в Хабаровске.

- Установлено, что утром 28 августа 2019 года на номер 112 единой службы спасения Республики Коми поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в Хабаровске якобы заминирована сеть гипермаркетов, - рассказали в республиканском МВД. - Было проведено обследование помещений. Предметов, представляющих угрозы, обнаружено не было. Сотрудники полиции Республики Коми в это время устанавливали личность звонившего. Было определено, что анонимный звонок поступил из Усинска. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Усинска 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Анонимный «террорист» был немало удивлен, когда к нему домой явились сотрудники полиции с обвинениями в уголовном преступлении. Следствие длилось недолго, сейчас оперативники собрали достаточно доказательств и отправили дело в суд.

Мужчину обвиняют по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение крупного ущерба». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет, впрочем, можно отделаться и крупным штрафом, тут уж как суд решит.

- Об этом уголовном деле мы пока не слышали,- прокомментировала сообщение Ветта Вольгушева, руководитель пресс-службы торговой сети «Самбери». - Но у нас по поводу каждого закрытия магазинов есть заявления в правоохранительные органы. Их вполне достаточно для того, чтобы они вели свою деятельность. К сожалению, проблема не решена - пока что такие звонки о минировании продолжаются. На период пандемии и самоизоляции их количество пошло на спад, но как только ситуация начала выправляться, звонки возобновились. В частности, на прошлой неделе опять был такой факт.

Это уже не первый случай, когда правоохранительные органы выявляют и наказывают анонимных «минеров», причем проживают они не в Хабаровске. Так, например, в сентябре сотрудники ФСБ задержали злоумышленника в республике Марий Эл, который работал мастером по ремонту электронной техники и звонки совершал с телефонов своих клиентов.

Напомним, что впервые информация о минировании крупной сети супермаркетов появилась еще весной прошлого года. Звонки о том, что в одном из магазинов находится взрывное устройство (адрес магазина обычно не уточнялся, что заставляло прочесывать все супермаркеты сети), следовали один за другим с завидной регулярностью.

Руководство торговой сети несет миллионные убытки, не считая репутационных потерь - мало кому из покупателей понравится, когда его эвакуируют из магазина во время шопинга.