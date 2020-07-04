Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 4 июля 2020 года: количество заболевших вновь увеличилось

Свежие цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией озвучил минздрав Хабаровского края. По состоянию на утро 4 июля 2020 года в Хабаровском крае зарегистрировано в общей сложности 4481 случай заболевания COVID-19. Общее количество выздоровевших – 2213 человек. 30 – скончались. За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 95 новых случаев заболевания, среди жителей города Хабаровска и нескольких районов края. Большинство заболевших относится к возрастной категории от 18 до 65 лет, лиц старшей возрастной категории среди заболевших не выявлено. Заболевание подтверждено также у четверых подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

95 новых случаев выявлено за прошедшие сутки. Статистика Яндекс-коронавирус

Среди вновь выявленных пациентов около 15 % - бессимптомные носители, у 45% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

- По состоянию на утро 4 июля 2020 года на стационарном лечении находятся 1154 пациента, из них 30 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 1084 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 929 пациентов, все они госпитализированы, - отметили в краевом минздраве.

Заболеваемость по районам края. Статистика по информации минздрава Хабаровского края

Кроме того в стационарах края получают лечение 354 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением находится почти восемь тысяч человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

Между тем, краевые власти всерьез обеспокоены постоянным ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией и систематически выявляемыми нарушениями масочного режима среди жителей и гостей региона и планируют усилить контроль за соблюдением мер санитарной безопасности. Напомним, в Хабаровском крае до сих пор закрыты гостиницы, музеи, театры и предприятия общепита, за исключением тех, которые имеют летние веранды, запрещены массовые мероприятия.