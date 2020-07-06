В Хабаровском аэропорту открылась выставка «Хабаровский край - фронту»

Аэропорты не случайно называют «воздушными гаванями». Ежедневно множество людей посещают аэровокзалы, ожидая рейсы, провожая друзей и родственников, дожидаясь пересадок. В последнее время аэровокзалы становятся не только местом пребывания пассажиров, но и своеобразными экспоцентрами, в которых можно познакомиться с историей страны и региона.

Выставка «Хабаровский край - фронту» посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне и рассказывает, что на Дальнем Востоке делали для того, чтобы нацисты потерпели поражение. Немного цифр: за время войны 189 432 наших земляка были награждены медалями за доблестный труд.

В Хабаровском аэропорте открылась выставка «Хабаровский край - фронту»Фото: Борис КОКУРИН

Самолеты, корабли, автоматы и минометы, снаряды и патроны – это то, чем бесперебойно снабжали фронт жители хабаровского края. О неизвестных героях и рассказывает эта выставка. Для нее историки собрали более 100 архивных документов, многие из которых уникальны.

- Это не просто одна из выставок, - рассказала Ольга Завьялова, председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Хабаровского края. - Сегодня мы даем старт новой выставочной площадке и сотрудничеству с администрацией Хабаровского аэропорта по восстановлению исторического прошлого и исторический памяти. Я думаю, что у нас впереди еще не один проект, стоит вспомнить, что Хабаровский аэропорт носит имя Геннадия Невельского, и я думаю, это может стать предметом для реализации следующего интересного проекта.

В этой выставке использовались материалы не только краевого архива, в этот раз активно поработали и муниципальные архивы, и музеи, историки Гродековского музея. Работа над экспозицией заняла несколько месяцев - отбирали все самое интересное и даже совершили несколько открытий.

В Хабаровском аэропорте открылась выставка «Хабаровский край - фронту»Фото: Борис КОКУРИН

- Не обошлось без находок, - продолжает Ольга Завьялова. - Одной из них стала фотография, которая много лет в архиве была обезличенной. Подписана она была, как и многие другие фотодокументы той эпохи, - «Н-ский завод». Сейчас удалось найти, где был сделан снимок, и кто на нем изображен.

Это один из примеров работы архивистов, есть и другие документы на выставке, позволяющие по-новому взглянуть на историю трудового подвига во время Великой Отечественной войны в Хабаровском крае.

- В рамках года «Памяти и Славы» наш аэропорт уже проводил несколько мероприятий, - отмечают в руководстве аэропорта. - К сожалению, по независимым от нас причинам из-за введенных ограничений мы не смогли реализовать множество интересных проектов, которые планировали в это время, но мы очень рады, что эта выставка состоялась. Выставка очень современная, мы постарались подобрать под нее лучшее место среди пассажиропотока, который со второй половины июня существенно растет. И я думаю, что эта выставка будет очень востребована.

В Хабаровском аэропорте открылась выставка «Хабаровский край - фронту»Фото: Борис КОКУРИН

Стоит отметить, что в последнее время Хабаровский аэропорт активно поддерживает исторические проекты, причем не только исходящие от руководства региона, и но и энтузиастов. Например, предприятия являются спонсором походов Максима Харченко, путешественника, изучающего наследие Адмирала Невельского.