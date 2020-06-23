Дальневосточник собирается пройти 800 километров по Амуру и Охотскому морю на сапборде

Я уже писал о Максиме Харченко – человеке, променявшем свой бизнес, привычную уютную жизнь, на сомнительную для многих романтику путешествий. Именно такие сумасшедшие, для которых тысяча километров в одиночку на утлой доске SUP-борда по безлюдной территории ценнее спокойной жизни в городе, заставляют нас вспоминать о первопроходцах, открывших когда-то для Российской империи богатейшую Терру Инкогнито – Дальний Восток.

ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ ОДИНОЧЕСТВА

Год назад он отправился в экспедицию по следам Геннадия Невельского, адмирала, положившего начало освоению богатейших территорий востока России. Прошел тысячу километров по побережью, пересек залив между материком и Сахалином и финишировал, воткнув весло в песчаный берег острова.

Сапбордист Максим Харченко, снова отправляется в путь по Хабаровскому краю, на этот раз до залива СчастьяФото: Предоставлено героем публикации

- Ходить на длинные дистанции надо всегда одному, - вспоминал путешественник. – С товарищами велик риск завершить маршрут досрочно, сойти с дистанции, сдаться. Когда ты один, то рассчитывать можешь только на себя: твое устремление и твоя решимость ведут вперед, не давая отступить.

Вдохновленный успешной экспедицией и дневниками адмирала, он собрался пройти еще одним путем первопроходцев – стартовать в Николаевске-на-Амуре и финишировать в Чумикане.

Карта маршрута 2020 года, который изначально планировал путешественник до пандемии коронавирусаФото: Предоставлено героем публикации

В этом случае его маршрут должен был проходить через загадочное Шантарское море (оказывается, есть такое в Хабаровском крае), которое также окрестили Бермудским треугольником. Капризное, непредсказуемое, в котором падают вертолеты и тонут суда, дополнительное испытание, пройденное когда-то русскими моряками – вызов для нашего современника.

Своими планами он поделился с известным путешественником Федором Конюховым, и тот благословил его на путешествие. Отправиться он рассчитывал в мае этого года, когда в низовьях Амура сойдет лед, но в его расчеты вмешалась судьба.

Сапбордист Максим Харченко, снова отправляется в путь по Хабаровскому краю, на этот раз до залива СчастьяФото: Предоставлено героем публикации

ПАНДЕМИЯ КАК НЕУЧТЕННЫЙ ФАКТОР

- Пандемия коронавируса и последовавшая самоизоляция заставили меня изменить маршрут, - рассказывает Максим Харченко. – Вышла большая задержка, почти на месяц, из-за карантина. К тому же раньше мы договаривались с ребятами, которые возят туда туристов смотреть на китов, они должны были доставить в мою конечную точку продовольствие. Не получилось – с туристами сейчас туго, а оказаться без еды и воды за 400 километров от цивилизации так себе удовольствие.

Впрочем, от своих планов на этот год Максим не отказался, просто изменил маршрут экспедиции. Теперь вместо побережья он планирует пройти по рекам и озерам. Стартовать в Де-Кастри и завершить путешествие в заливе Счастья Охотского моря. Это «всего» 800 километров по дикому краю.

Обновленная карта маршрута Максима Харченко в 2020 годуФото: Предоставлено героем публикации

- Маршрут экспедиции пройдет по легендарному пути, по которому русские морские офицеры уходили на исследования Хинганского хребта, притоков реки Амур и на поиск закрытых бухт на берегу Татарского пролива, подробно описанных в книге «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России 1849-55 годов», - отмечает Максим.

Как Максим указывает в своих планах, в этом году экспедиция обследует место основания поста Александровский и берег залива в поисках высеченной в 1787 году в скале фамилии «de Laperouze» (в 1852 году мичман Н. М. Чихачев нашел данную надпись и установил, что это тот самый залив Де-Кастри), обойдет мыс Орлова (Клостер-Камп) и дойдет до бухты Табо в поисках древней просеки, по которой туземцы перетаскивали свои лодки к Амуру. Далее по реке Табо и системе озер Кизи экспедиция подойдет к месту основания Мариинского Поста (1853 год). Затем по протоке экспедиция выйдет в Амур и дойдет до Николаевска-на-Амуре - 170 лет назад адмирал Невельской занял устье Амура и основал Николаевский Пост.

Сапбордист Максим Харченко, снова отправляется в путь по Хабаровскому краю, на этот раз до залива СчастьяФото: Предоставлено героем публикации

СКОРО В ПУТЬ

- Как я уже говорил, финиш экспедиции запланирован в заливе Счастья - 170 лет назад здесь было основано Петровское Зимовье - первое русское постоянное военно-административное поселение вблизи лимана и устья реки Амур, - подчеркивает Максим. - Это зимовье стало своеобразной базой Амурской экспедиции, которая в течение пяти лет в крайне тяжелых условиях проводила исследования, результаты которых послужили основанием для присоединения «При-Амурского и При-Уссурийского края» к России.

Путешествие будет проходить не только по рекам Хабаровского края. В планах Максима по притокам добраться до озер, в частности исследовать самое большое озеро Хабаровского края – Удыль, сейчас оно находится на территории заповедника. Еще он рассчитывает зайти в систему озер Орель и Чля, также имеющих историческое значение для освоения Приамурья.

Сейчас SUP-бордист проводит тренировки на воде, испытывает и подгоняет снаряжение, рассчитывает логистику – одним словом, готовится «отмахать» очередные сотни километров по практически первозданной тайге.

Уже в конце июня он отправится в Де-Кастри и в первых числах июля выйдет на маршрут, который рассчитывает завершить через полтора – два месяца. Остается только добавить, что экспедиция пройдет под флагом Русского географического общества, при поддержке министерства культуры Хабаровского края и Хабаровского аэропорта имени Геннадия Ивановича Невельского.

Сапбордист Максим Харченко, снова отправляется в путь по Хабаровскому краю, на этот раз до залива СчастьяФото: Предоставлено героем публикации

Кстати, от своих планов пройти по побережью в Чумикан Максим не отказывается, просто перенес их на следующий год. Мы продолжаем следить за отважным путешественником и будем сообщать о всех его перемещениях - естественно, если позволит мобильная связь, которая в тех местах есть далеко не везде.

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